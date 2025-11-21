I bambini dei coretti di Varese accolgono la reliquia di Carlo Acutis

Quest’anno i Coretti del decanto di Varese hanno condiviso la loro tradizionale festa in onore di Santa Cecilia, in un’occasione speciale: l’accoglimento nella chiesa di Biumo Inferiore di Carlo Acutis proclamato santo lo scorso 7 settembre.

La festa si è svolta nella mattinata di domenica 16 novembre, in vista di sabato 22 novembre, il giorno dedicato a Santa Cecilia, patrona del canto e della musica.

Bambini e ragazzi dei cori della zona di Varese hanno iniziato così ufficialmente il periodo dell’Avvento, sostenendo con i loro canti la liturgia della S.Messa delle 11 celebrata nella chiesa dei santi Pietro e Paolo.

La presenza della reliquia del giovane santo è stata veicolo di riflessione, preghiera e devozione. La chiesa colma di fedeli ha seguito la celebrazione con grande partecipazione, ascoltando le parole dei sacerdoti della Comunità pastorale Beato Samuele Marzorati , don Maurizio Cantù (parroco) e don Giorgio Longo.

Un momento di fede proseguito nel pomeriggio, quando la stessa chiesa ha ospitato la compagnia teatrale “Splendor del Vero” per il recital sulla figura di Carlo Acutis diretto da Luisa Oneto.

Uno spettacolo compartecipato, in cui gli stessi giovani coristi del decanato hanno accompagnato alcuni momenti della narrazione teatrale con canti dedicati.

Una giornata di musica e fede che ha colmato voci, sguardi, cuori e che ha aiutato a rinnovare l’impegno concreto nel vivere una vita autentica, alzando gli occhi verso il cielo: il modo più semplice per vivere la conversione, proprio come insegna la figura di Carlo Acutis, ragazzo di 15 anni che per i fedeli ha ancora qualcosa da importante dire:

ho imparato che il segreto è nel pane che hai spezzato: è questa l’autostrada verso il cielo

Di seguito tutti i coretti che quest’anno hanno partecipato alla giornata: