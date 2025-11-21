I bambini dei coretti di Varese accolgono la reliquia di Carlo Acutis
Domenica la tradizionale Festa per Santa Cecilia ha accolto nella chiesa di Biumo Inferiore le reliquie del giovane appena proclamato Santo
Quest’anno i Coretti del decanto di Varese hanno condiviso la loro tradizionale festa in onore di Santa Cecilia, in un’occasione speciale: l’accoglimento nella chiesa di Biumo Inferiore di Carlo Acutis proclamato santo lo scorso 7 settembre.
La festa si è svolta nella mattinata di domenica 16 novembre, in vista di sabato 22 novembre, il giorno dedicato a Santa Cecilia, patrona del canto e della musica.
Bambini e ragazzi dei cori della zona di Varese hanno iniziato così ufficialmente il periodo dell’Avvento, sostenendo con i loro canti la liturgia della S.Messa delle 11 celebrata nella chiesa dei santi Pietro e Paolo.
La presenza della reliquia del giovane santo è stata veicolo di riflessione, preghiera e devozione. La chiesa colma di fedeli ha seguito la celebrazione con grande partecipazione, ascoltando le parole dei sacerdoti della Comunità pastorale Beato Samuele Marzorati , don Maurizio Cantù (parroco) e don Giorgio Longo.
Un momento di fede proseguito nel pomeriggio, quando la stessa chiesa ha ospitato la compagnia teatrale “Splendor del Vero” per il recital sulla figura di Carlo Acutis diretto da Luisa Oneto.
Uno spettacolo compartecipato, in cui gli stessi giovani coristi del decanato hanno accompagnato alcuni momenti della narrazione teatrale con canti dedicati.
Una giornata di musica e fede che ha colmato voci, sguardi, cuori e che ha aiutato a rinnovare l’impegno concreto nel vivere una vita autentica, alzando gli occhi verso il cielo: il modo più semplice per vivere la conversione, proprio come insegna la figura di Carlo Acutis, ragazzo di 15 anni che per i fedeli ha ancora qualcosa da importante dire:
ho imparato che il segreto è nel pane che hai spezzato: è questa l’autostrada verso il cielo
Di seguito tutti i coretti che quest’anno hanno partecipato alla giornata:
- Coretto “Santa Chiara” – parrocchia Biumo Inferiore
- Coretto “San Martino” – parrocchia di Malnate
- Coretto “Giovanni Paolo II” -parrocchia di Bizzozero
- Coretto “Sant’Antonio da Padova” – parrocchia della Brunella
- Coretto “San Carlo” – parrocchia di S.Carlo
- Corale giovanile -comunità pastorale “Don Gnocchi”
- Coretto “S.Vittore Martire” – coretto di Casbeno
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
MarcoCx su Incendio nella notte in una fabbrica a Groppello di Gavirate, decine di uomini impegnati
Felice su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
Giuseppe Mantica su Concerto di Santa Cecilia: La Casoratese celebra la musica in un viaggio nel tempo e nel mondo attraversando culture diverse
Claudio Pilotti su Il disastro del Campo dei fiori finalista con ANSO al premio AICA con il progetto «Scrivo da un paese che non esiste»
Felice su In 15 anni calano del 50% le nascite nell’alto Varesotto: un convegno per ripensare l’infanzia e la genitorialità
Viacolvento su Pace fatta tra commercianti e Comune di Cavaria: "Il sindaco non ha responsabilità"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.