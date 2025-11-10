Il profumo del bosco e la cremosità del risotto: nuovi sapori d’autunno Al Gallione

Un ciclo di serate dedicate ai sapori d’autunno: ogni giovedì di novembre il ristorante Al Gallione di Bodio Lomnago propone un menù che celebra il risotto e l’atmosfera accogliente della stagione. Un invito a rallentare e godersi il gusto autentico del tempo

Ogni giovedì di novembre, al ristorante Al Gallione di Bodio Lomnago, l’autunno si racconta in un piatto. Dopo il successo della prima serata, dedicata ai sapori dolci e vellutati della zucca, il secondo appuntamento con “I risotti d’autunno del Gallione” porta in tavola nuove sfumature di gusto, in un equilibrio perfetto tra tradizione e creatività.

Il rituale resta lo stesso: 35 euro a persona, con calice di vino, acqua, caffè e coperto inclusi. Si comincia con l’antipasto della casa — il tagliere di salumi e formaggi con confetture, miele e pani — un piccolo viaggio nei sapori del territorio, curato come sempre nei minimi dettagli.

Poi arriva lui, il protagonista della serata: risotto con funghi, prezzemolo e polvere di anice stellato. Un piatto che sa di legna, di passeggiate tra le foglie e di camini accesi.

A chiudere il menù, panna cotta ai frutti di bosco e crumble al miele.

I giovedì da segnare in agenda

6 novembre >> il menù

13 novembre >> il menù

20 novembre >> coming soon

27 novembre >> coming soon

Come sempre, il ristorante offre anche opzioni vegetariane e menù per bambini (15 €), mantenendo la stessa attenzione che da anni è la cifra distintiva della sua cucina.

Per vivere questa esperienza, basta prenotare allo 0332 948196 e lasciarsi guidare dal ritmo lento dell’autunno. Un giovedì dopo l’altro, un risotto dopo l’altro.

CONTATTI

Al Gallione Via Scerèe, 13

21020 Bodio Lomnago

T: 0332 948196

Sito | Facebook | Instagram