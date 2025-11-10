Varese News

Tempo Libero

Natale 2023

Bodio Lomnago - Evento sponsorizzato

Il profumo del bosco e la cremosità del risotto: nuovi sapori d’autunno Al Gallione

Un ciclo di serate dedicate ai sapori d’autunno: ogni giovedì di novembre il ristorante Al Gallione di Bodio Lomnago propone un menù che celebra il risotto e l’atmosfera accogliente della stagione. Un invito a rallentare e godersi il gusto autentico del tempo

Risotti d’autunno Al Gallione
Incontri

13 Novembre 2025 - 27 Novembre 2025

Ogni giovedì di novembre, al ristorante Al Gallione di Bodio Lomnago, l’autunno si racconta in un piatto. Dopo il successo della prima serata, dedicata ai sapori dolci e vellutati della zucca, il secondo appuntamento con “I risotti d’autunno del Gallione” porta in tavola nuove sfumature di gusto, in un equilibrio perfetto tra tradizione e creatività.

Risotti d’autunno Al Gallione

Il rituale resta lo stesso: 35 euro a persona, con calice di vino, acqua, caffè e coperto inclusi. Si comincia con l’antipasto della casa — il tagliere di salumi e formaggi con confetture, miele e pani — un piccolo viaggio nei sapori del territorio, curato come sempre nei minimi dettagli.

Poi arriva lui, il protagonista della serata: risotto con funghi, prezzemolo e polvere di anice stellato. Un piatto che sa di legna, di passeggiate tra le foglie e di camini accesi.

A chiudere il menù, panna cotta ai frutti di bosco e crumble al miele.

Risotti d’autunno Al Gallione

I giovedì da segnare in agenda

6 novembre >> il menù
13 novembre >> il menù
20 novembre >> coming soon
27 novembre >> coming soon

Come sempre, il ristorante offre anche opzioni vegetariane e menù per bambini (15 €), mantenendo la stessa attenzione che da anni è la cifra distintiva della sua cucina.

Risotti d’autunno Al Gallione

Per vivere questa esperienza, basta prenotare allo 0332 948196 e lasciarsi guidare dal ritmo lento dell’autunno. Un giovedì dopo l’altro, un risotto dopo l’altro.

CONTATTI

Al Gallione Via Scerèe, 13
21020 Bodio Lomnago
T: 0332 948196

Sito | Facebook | Instagram

10 Novembre 2025
di

potrebbero interessarti anche

Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.