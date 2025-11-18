“I Lavori per il Castello del Parco I Maggio di Malnate termineranno in primavera”
Lo ha annunciato l'assessore ai lavori pubblici Piero Battaini nel corso del consiglio dei bambini: "Il nostro obiettivo è darvi una sede che ritengo adeguata ai valori che esprimete"
Si vede finalmente la luce in fondo al tunnel per la riqualificazione del Castello del Parco I Maggio, l’ultimo dei tre interventi finanziati dal PNRR — il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza — ancora in corso a Malnate. Dopo la conclusione dei lavori al campo sportivo di via Gasparotto e all’Area Festa di via Pastore, l’amministrazione prevede ora che anche questo cantiere venga ultimato entro la primavera del prossimo anno. A confermarlo è stato l’assessore ai Lavori Pubblici, Piero Battaini, durante il Consiglio Comunale dei Bambini di lunedì 17 novembre, rispondendo con precisione e trasparenza alle domande dei giovani consiglieri.
Battaini ha spiegato che l’intervento sta procedendo secondo i tempi stabiliti e che il lavoro congiunto tra uffici e professionisti sta permettendo di superare le ultime criticità. «È uno dei problemi che abbiamo sul tavolo e che stiamo cercando di portare a termine» ha dichiarato. «Mi auguro — e l’ho ribadito anche in Consiglio Comunale, dove gli occhi sono tutti puntati sulle opere pubbliche — di completare l’intervento entro la primavera del prossimo anno».
La riqualificazione del Castello restituirà alla città uno spazio rinnovato e pienamente funzionale, particolarmente atteso dalle realtà che lo utilizzeranno. «Il nostro obiettivo è darvi una sede che ritengo adeguata ai valori che esprimete» ha aggiunto l’assessore, sottolineando l’importanza sociale dell’opera.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Claudio Pilotti su Il disastro del Campo dei fiori finalista con ANSO al premio AICA con il progetto «Scrivo da un paese che non esiste»
Felice su In 15 anni calano del 50% le nascite nell’alto Varesotto: un convegno per ripensare l’infanzia e la genitorialità
Viacolvento su Pace fatta tra commercianti e Comune di Cavaria: "Il sindaco non ha responsabilità"
Felice su "Togliete quelle pellicole: il viaggio in treno è anche il nostro bellissimo panorama"
Felice su Abbandona rifiuti nei boschi della Linea Cadorna: multa da 4.500 euro ad un 60enne
Alfaman su "Togliete quelle pellicole: il viaggio in treno è anche il nostro bellissimo panorama"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.