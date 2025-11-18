Varese News

“I Lavori per il Castello del Parco I Maggio di Malnate termineranno in primavera”

Lo ha annunciato l'assessore ai lavori pubblici Piero Battaini nel corso del consiglio dei bambini: "Il nostro obiettivo è darvi una sede che ritengo adeguata ai valori che esprimete"

lavori castello parco i maggio malnate

Si vede finalmente la luce in fondo al tunnel per la riqualificazione del Castello del Parco I Maggio, l’ultimo dei tre interventi finanziati dal PNRR — il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza — ancora in corso a Malnate. Dopo la conclusione dei lavori al campo sportivo di via Gasparotto e all’Area Festa di via Pastore, l’amministrazione prevede ora che anche questo cantiere venga ultimato entro la primavera del prossimo anno. A confermarlo è stato l’assessore ai Lavori Pubblici, Piero Battaini, durante il Consiglio Comunale dei Bambini di lunedì 17 novembre, rispondendo con precisione e trasparenza alle domande dei giovani consiglieri.

Battaini ha spiegato che l’intervento sta procedendo secondo i tempi stabiliti e che il lavoro congiunto tra uffici e professionisti sta permettendo di superare le ultime criticità. «È uno dei problemi che abbiamo sul tavolo e che stiamo cercando di portare a termine» ha dichiarato. «Mi auguro — e l’ho ribadito anche in Consiglio Comunale, dove gli occhi sono tutti puntati sulle opere pubbliche — di completare l’intervento entro la primavera del prossimo anno».

La riqualificazione del Castello restituirà alla città uno spazio rinnovato e pienamente funzionale, particolarmente atteso dalle realtà che lo utilizzeranno. «Il nostro obiettivo è darvi una sede che ritengo adeguata ai valori che esprimete» ha aggiunto l’assessore, sottolineando l’importanza sociale dell’opera.

Pubblicato il 18 Novembre 2025
