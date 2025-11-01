I Mastini si complicano la vita, ma a Dobbiaco ci pensa Schina
Avanti 3-0 nel primo periodo, i gialloneri si fanno riacciuffare dagli IceBears al 45'. Una doppietta del difensore risolve la gara e permette al Varese di salire al terzo posto
Due reti di Andrea Schina, l’uomo delle missioni speciali, regalano ai Mastini quei tre punti che ci si aspettava dalla trasferta di Dobbiaco. Una vittoria, però, sudata per i gialloneri che si sono complicati la vita sulla pista del fanalino di coda 3Zinnen Dolomites: avanti 0-3 già nel primo periodo, gli uomini di Da Rin si sono fatti rimontare sul 3-3 prima che il massiccio difensore decidesse di chiudere i conti con una doppietta.
Il successo ottenuto in Val Pusteria permette al Varese di scavalcare l’Aosta, battuto in casa dall’Alleghe, e di insediarsi al terzo posto allungando anche sulla quinta piazza, a causa della sconfitta della Valpe. Insomma una serata divenuta completamente positiva, dopo lo spavento causato dagli IceBears determinati a dimostrare di valere più dei due punticini raccolti fino a oggi.
La squadra di Da Rin, finalmente, ha sistemato il gioco in superiorità: ben quattro reti su cinque sono infatti arrivate con l’uomo in più (tre “normali”, l’ultima con il Dobbiaco a porta vuota). Una notizia, visto che finora i gialloneri erano andati a segno una sola volta in otto gare in situazione di powerplay.
LA PARTITA
I – Dopo qualche minuto di studio i Mastini – sostenuti da alcuni tifosi giunti fino a Dobbiaco – prendono le redini della gara e oltre a imporre il gioco muovono il punteggio a ripetizione. Dopo 8′ è Bastille ad aprire le marcature finalizzando l’azione nata sull’asse Terzago-Perino (0-1). Una penalità di ben 4′ ad Atamanchuck è quindi determinante per allungare: nel giro di 41″ arrivano i gol di Michael Mazzacane e di Dennis Perino (0-3) e la partita sembra già segnata alla prima sirena nonostante un Burzacca molto valido.
II – La squadra di Da Rin prova quindi a rallentare la partita e a controllare la situazione, ma in questo modo il Dobbiaco inizia a rendersi pericoloso, con Majul vicino due volte al gol dell’ex: Pippo Matonti non si fa sorprendere né dal messicano né da Rizzo. Ma è proprio quest’ultimo, quando è quasi il 36′, a sbloccare gli Orsi Polari in superiorità: 1-3.
III – I Mastini però iniziano malamente in terzo drittel e subiscono subito il gol di Viel che riapre del tutto la partita (2-3). Gli ospiti, inoltre, falliscono la quarta rete con Schina e Piroso e dopo gli errori si fanno infilare: il difensore Schmidt al 45′ sigla il pareggio sul 3-3 e mette brividi nelle schiene dei tifosi lombardi. Ma al posto di arrendersi, il Varese riparte per tempo: lo stesso Schmidt va in panca puniti, Re e Bastille scambiano il disco che poi arriva a Schina. Classica bordata del numero 3 da lontano e gol del 3-4 al 49′. Schina è ormai proiettato in avanti: Faloppa e Burzacca gli negano il gol a 4′ dalla fine ma quando il Dobbiaco toglie il portiere è ancora lui a infilare in porta l’ultimo disco, quello del 3-5.
3ZINNEN DOL. DOBBIACO – HCMV MASTINI VARESE 3-5
(0-3; 1-0; 2-2)
MARCATORI: 8.35 Bastille (V – Perino, Terzago), 13.03 M. Mazzacane (V – Maekinen, M. Borghi), 13.44 Perino (V – Bastille, Schina); 35.51 Rizzo (D – Majul, Atamanchuck); 42.23 Viel (D – Atamanchuck, Pastorello), 45.33 Schmidt (D – Viel, Faloppa), 49.01 Schina (V – Bastille, Re), 59.38 Schina (V – Terzago, Perino).
DOBBIACO: Burzacca (Dalla Santa); Schmidt, Pastorello, Constantini, Frenademez, Levis, Steinwandter, Levada; Rizzo, Majul, Atamanchuck, Talamini, Mazzarini, Pais De Gabriel, Faloppa, Viel, Taiarezze. All. Tuomisoja.
VARESE: F. Matonti (Pisarenko); Schina, Re, Maekinen, Crivellari, E. Mazzacane, Bertin; Piroso, M. Borghi, Venturi, Perino, Terzago, Bastille, Fornasetti, M. Mazzacane, Xamin, M. Matonti, Peterson, P. Borghi. All. Da Rin.
ARBITRI: Cassol, Da Pian (De Pol, Soia).
NOTE. Penalità: D 12′, V 10′. Superiorità: D 1-5, V 4-6. Spettatori: 281.
ALLA BALAUSTRA – Lunedì 3 novembre torna la versione “scritta” della rubrica “Alla Balaustra” con una nuova e intrigante storia di hockey su ghiaccio. Intanto sono state pubblicate due puntate della versione podcast, ideate e lette da Marco Giannatiempo. Sono “La squadra senza avversari” e “Figli di una lega minore”. Le trovate nei riquadri seguenti e su tutte le principali piattaforme di ascolto.
