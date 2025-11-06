“I pipistrelli: segreti e curiosità” a Brinzio l’incontro per i venerdì del Parco Campo dei Fiori

Venerdì 7 novembre ultimo appuntamento dell’anno 2025 del ciclo di serate “I venerdì del Parco”, organizzato dal Parco Campo dei Fiori, dal TAM (Tutela Ambiente Montano) del Cai Varese e con la collaborazione del Comune di Brinzio.

Durante la serata, l’esperta Dott.ssa Martina Spada dell’Istituto Oikos guiderà i partecipanti alla scoperta dei segreti di questi straordinari mammiferi alati, spesso fraintesi ma fondamentali per l’equilibrio degli ecosistemi. Sarà l’occasione per conoscere le loro abitudini, scoprire quando e dove è più facile avvistarli e comprendere il loro ruolo nella lotta naturale contro gli insetti.

L’appuntamento è alle ore 21 presso il Museo della Cultura Rurale Prealpina di Brinzio. Accesso libero, prenotazione NON necessaria.

Foto di Armando Bottelli.