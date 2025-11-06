I SoulKeys di Varese incantano i giudici di Italia’s Got Talent e si preparano a nuovi palchi europei

«Quando una voce suona bene è bellissimo, ma quando ne unisci cinque è uno spettacolo». Ottenendo un ottimo riscontro, anche di pubblico, i SoulKeys di Varese hanno partecipato alla quinta puntata dell’edizione 2025 di Italia’s Got Talent, portando sul palco un’interpretazione originale di Golden di Harry Styles e un omaggio a Mango con il celebre brano Oro, dedicato a Mara Maionchi. In giuria anche Elettra Lamborghini, Frank Matano e Alessandro Cattelan, che hanno apprezzato la performance andata in onda su Disney+.

Il gruppo ha infatti ottenuto quattro sì e un grande apprezzamento dal pubblico, confermando la maturità di un progetto che aveva già fatto parlare di sé nei mesi scorsi grazie alla versione a cappella di “Anema e Core” di Serena Brancale, diventata virale sui social e ricondivisa dalla stessa artista.

GOLDEN, ORO E IL GOLDEN BUZZ

«Una ventata d’aria fresca», ha applaudito Elettra Lamborghini, mentre Alessandro Cattalen e Mara Maionchi hanno notato una similitudine con il gruppo a cappella dei Pentatonix, accompagnata dall’invito a «sperimentare, osare e divertirsi col talento in proprio possesso».

Nonostante l’en plain di sì e l’invocazione (più o meno diretta) al golden – il buzzer che un giudice del programma può premere per mandare i concorrenti direttamente alla fine, l‘esperienza dei SoulKeys non è proseguita alla fase finale dello show.

IL DEBUTTO SU SPOTIFY CON UNHOLY E LE DATE IN EUROPA

Ad ogni modo, dopo il passaggio televisivo, i SoulKeys hanno colto il buon momento e hanno pubblicato il loro esordio sulle piattaforme di streaming, come Spotify, la cover di Unholy di Sam Smith, uscita il 17 ottobre e accompagnata da un videoclip ufficiale. «Abbiamo scelto questo brano come primo singolo perché ci rappresenta al meglio e ci ha sempre dato ottimi riscontri dal vivo» racconta Ettore Tiozzo, voce del gruppo e responsabile della parte organizzativa e del booking.

Il quintetto guarda ora ai prossimi mesi con nuovi festival e collaborazioni in Europa, tra l’Inghilterra e la Germania, esperienze nate dopo la partecipazione al festival Croappella in Croazia (nella foto copertina). «Abbiamo vari progetti in programma per il 2026, alcuni ancora in definizione e da ufficializzare, ma sarà un anno pieno di musica e di viaggi» anticipa Tiozzo.

CHI SONO I SOULKEYS

Chi sono i Soulkeys? Al di là del bisticcio fonetico, il gruppo, formato da ragazzi nati dopo il 2000, si forma durante il lockdown, da un’idea di Ettore Tiozzo (tenore), e Caterina Montoli (soprano), che si erano conosciuti cantando nel Pop Lab, uno dei cori dell‘associazione culturale varesina Solevoci – che venerdì 7 novembre animerà la serata allo Spazio Libero di VareseNews, Materia, con il format DoveSiCanta. Solo nel 2023 la formazione si completa con l’ingresso di Gaia Finazzi (contralto), Francesco Pozzi (basso), e Pietro Losito (beatboxer).