“I tre testamenti” al San Giovanni Bosco: teatro e solidarietà con la Filodrammatica Paolo Ferrari

Sabato 22 novembre va in scena la commedia brillante di Giuseppina Cattaneo: l’incasso sarà devoluto a sostegno di Progetti Fantasia, Comunità Marco Riva e Amici di don Isidoro

Un’occasione per divertirsi a teatro e, al contempo, sostenere chi si impegna ogni giorno per gli altri: questo è lo spirito con cui la Filodrammatica Paolo Ferrari di Busto Arsizio propone la terza edizione della sua rassegna teatrale solidale, che sabato 22 novembre porterà in scena “I tre testamenti”, commedia brillante di Giuseppina Cattaneo, con la regia di Luigi Drogo.

L’appuntamento è alle ore 21 al teatro San Giovanni Bosco di via Bergamo. Il ricavato della serata sarà interamente devoluto a Progetti Fantasia, associazione attiva dal 2022 nel sostegno a “ragazzi specialmente abili” e alle loro famiglie, affrontando i limiti della disabilità con spirito positivo e inclusivo.

Insieme a Progetti Fantasia, saranno beneficiarie della serata anche la Comunità Marco Riva, fondata da don Isidoro Meschi, sacerdote bustocco impegnato al fianco dei più poveri, e l’Associazione Amici di don Isidoro, che ne mantiene vivo il ricordo e l’opera. In particolare, la rappresentazione sarà il primo momento pubblico che anticipa le iniziative commemorative per il 35° anniversario della scomparsa di don Isidoro, previste a partire dal 13 febbraio 2026.

La rassegna teatrale, partita lo scorso ottobre e in programma fino a marzo, coinvolge di volta in volta diverse realtà del territorio, facendo del teatro uno strumento concreto di solidarietà e partecipazione civica.

Ancora una volta, la Filodrammatica Paolo Ferrari dimostra di essere non solo una delle colonne della cultura bustocca, ma anche una presenza attenta ai bisogni della comunità. Uno spettacolo da non perdere, nel segno dell’arte e della generosità.