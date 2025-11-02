I voti del Varese: pomeriggio nero per Costante, i pali fermano Cogliati e Romero

VARESE – ASTI 0-2 | I VOTI AI BIANCOROSSI

BUGLI 5,5: Si prende due gol ma se ha poche responsabilità sul primo gol, sul secondo sembra essere poco reattivo

MARANGON 5,5: Sotto pressione nel primo tempo, anche lui non impeccabile. Meglio nella ripresa, mette in mezzo anche qualche pallone interessante che però i compagni di squadra non sfruttano

Sovogui 6: Prima convocazione ed esordio, sbaglia qualcosina ma è da premiare l’atteggiamento positivo. Ci prova con un colpo du testa e con un tiro da fuori

COSTANTE 4,5: Si perde Chillemi sul primo gol e anche il raddoppio lo vede sfortunato protagonista perché è lui a commettere il fallo (con ammonizione). Giornata da dimenticare, Ciceri lo toglie all’intervallo

Bertoni 6: In difesa c’è poco da fare, l’Asti non attacca più nel secondo tempo e lui è impegnato soprattutto a impostare

BRUZZONE 5,5: Non impeccabile nel primo tempo, prova a mettere qualche toppa ma oggi anche per lui non è una giornata facile

DONARINI 5: Prima da titolare in campionato, parte benino ma poi si perde nella fitta pioggia, sbaglia tanto e non riesce a fare cose utili per la squadra. Rimane negli spogliatoi dopo il primo tempo

De Ponti 6: Entra con spirito combattivo e si adatta a fare il terzo di difesa. Non si vede tanto in avanti

TENTONI 5,5: Non riesce a organizzare un gioco fluido alla squadra, anche a causa del campo che con il passare dei minuti diventa fangoso. Manca però il filtro davanti alla difesa, soprattutto sui rilanci astigiani

PALESI 5,5: Non riesce a dare concretezza alle sue giocate. Si butta in attacco con continuità ma con scarsi risultati

Malinverno 5,5: Da premiare l’impegno, meno la precisione dei lanci

GUERINI 6: Nel primo tempo il Varese si affida a lui e prova a creare scompiglio. Poi perde di lucidità e fatica a trovare le giocate giuste

QEROS 5: Altro passaggio a vuoto per lui. Anche oggi non riesce a creare pericoli e ad essere incisivo. È il terzo a essere sostituito all’intervallo

Barzotti 5,5: Si fa vedere ma senza pungere troppo. Prima manda alto di testa, poi calcia sul primo palo senza troppa convinzione. Qualcosa si vede, ma non abbastanza

COGLIATI 6,5: È l’unico a fare davvero qualcosa di buono. Il palo nel primo tempo è pura sfortuna, nella ripresa salta sistematicamente l’avversario ma i compagni non sfruttano i suoi passaggi

ROMERO 6: Un altro palo di testa, come a Ligorna. Ci mette il fisico e alla fine un paio di volte riesce a impegnare Brustolin. Peccato per qualche assistenza imprecisa

