I voti del Varese: pomeriggio nero per Costante, i pali fermano Cogliati e Romero
Nella sconfitta casalinga contro l'Asti sono diversi i biancorossi che non raggiungono la sufficienza. Bocciati anche da mister Ciceri Qeros e Donarini
VARESE – ASTI 0-2 | I VOTI AI BIANCOROSSI
BUGLI 5,5: Si prende due gol ma se ha poche responsabilità sul primo gol, sul secondo sembra essere poco reattivo
MARANGON 5,5: Sotto pressione nel primo tempo, anche lui non impeccabile. Meglio nella ripresa, mette in mezzo anche qualche pallone interessante che però i compagni di squadra non sfruttano
Sovogui 6: Prima convocazione ed esordio, sbaglia qualcosina ma è da premiare l’atteggiamento positivo. Ci prova con un colpo du testa e con un tiro da fuori
COSTANTE 4,5: Si perde Chillemi sul primo gol e anche il raddoppio lo vede sfortunato protagonista perché è lui a commettere il fallo (con ammonizione). Giornata da dimenticare, Ciceri lo toglie all’intervallo
Bertoni 6: In difesa c’è poco da fare, l’Asti non attacca più nel secondo tempo e lui è impegnato soprattutto a impostare
BRUZZONE 5,5: Non impeccabile nel primo tempo, prova a mettere qualche toppa ma oggi anche per lui non è una giornata facile
DONARINI 5: Prima da titolare in campionato, parte benino ma poi si perde nella fitta pioggia, sbaglia tanto e non riesce a fare cose utili per la squadra. Rimane negli spogliatoi dopo il primo tempo
De Ponti 6: Entra con spirito combattivo e si adatta a fare il terzo di difesa. Non si vede tanto in avanti
TENTONI 5,5: Non riesce a organizzare un gioco fluido alla squadra, anche a causa del campo che con il passare dei minuti diventa fangoso. Manca però il filtro davanti alla difesa, soprattutto sui rilanci astigiani
PALESI 5,5: Non riesce a dare concretezza alle sue giocate. Si butta in attacco con continuità ma con scarsi risultati
Malinverno 5,5: Da premiare l’impegno, meno la precisione dei lanci
GUERINI 6: Nel primo tempo il Varese si affida a lui e prova a creare scompiglio. Poi perde di lucidità e fatica a trovare le giocate giuste
QEROS 5: Altro passaggio a vuoto per lui. Anche oggi non riesce a creare pericoli e ad essere incisivo. È il terzo a essere sostituito all’intervallo
Barzotti 5,5: Si fa vedere ma senza pungere troppo. Prima manda alto di testa, poi calcia sul primo palo senza troppa convinzione. Qualcosa si vede, ma non abbastanza
COGLIATI 6,5: È l’unico a fare davvero qualcosa di buono. Il palo nel primo tempo è pura sfortuna, nella ripresa salta sistematicamente l’avversario ma i compagni non sfruttano i suoi passaggi
ROMERO 6: Un altro palo di testa, come a Ligorna. Ci mette il fisico e alla fine un paio di volte riesce a impegnare Brustolin. Peccato per qualche assistenza imprecisa
APPUNTAMENTO SU RADIO MATERIA
Appuntamento con lo sport a Radio Materia, la nuova web radio di VareseNews. Si parlerà degli eventi sportivi del fine settimana tutti i lunedì alle ore 14. In studio Francesco Mazzoleni insieme a Orlando Mastrillo per parlare dei risultati e degli spunti offerti dagli atleti e dalle squadre della provincia di Varese. Per collegarsi a Radio Materia è sufficiente CLICCARE QUI.
