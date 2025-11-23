I voti del Varese: Qeros di sblocca, Malinverno corre per due

VALENZANA – VARESE 0-2 | I VOTI AI BIANCOROSSI

BUGLI 6: Qualche parata senza affanni e un paio di uscite importanti

MARANGON 6,5: Prestazione completa: attento in difesa e bene anche in spinta. Una conferma

COSTANTE 6,5: Risponde positivamente dopo un periodo non semplice a livello di prestazioni. Il gol contro la Sanremese gli ha fatto bene

BRUZZONE 6,5: Guida bene la difesa e non soffre troppo gli attaccanti della Valenzana

BERBENNI 6,5: Anche lui era chiamato a rifarsi dopo un paio di prestazioni sotto tono, risponde in maniera

MALINVERNO 7: Prestazione di grande personalità, concretezza e corsa per il centrocampista Varesino che fa un sacco di cose utili per la squadra

DE PONTI 6,5: Altra giornata positiva per il giovane, oggi da mediano. Difende ma fa anche girare palla con buone giocate

PALESI 6,5: Anche lui al centro della gara dal primo minuto, si fa vedere per personalità e giocate. Peccato per quell’ammonizione ingenua nel finale

Sassudelli s.v.: Esordio per lui in Serie D

GUERINI 6,5: Tante giocate belle, non tutte però finiscono nella maniera migliore. Qeros ringrazia per l’assist del 2-0

Romero 6: Dentro nel finale per tenere alta la squadra, lo fa molto bene

BARZOTTI 6,5: Tante giocate per la squadra e un gol che sblocca una gara alla quale, in quel momento, mancava solo quello

Sovogui s.v.:

QEROS 6,5: Il più atteso, dopo qualche prova non convincente oggi è sempre coinvolto nel gioco, anche se rinuncia a qualche tiro che avrebbe nelle corde. Il gol lo premia di una prestazione generosa, speriamo che lo porti ad altre domeniche positive

