I voti del Varese: Qeros di sblocca, Malinverno corre per due
L'attaccante albanese viene premiato per una prestazione generosa, speriamo che possa proseguire così. Ma è la prestazione generale di squadra la nota positiva di giornata
VALENZANA – VARESE 0-2 | I VOTI AI BIANCOROSSI
BUGLI 6: Qualche parata senza affanni e un paio di uscite importanti
MARANGON 6,5: Prestazione completa: attento in difesa e bene anche in spinta. Una conferma
COSTANTE 6,5: Risponde positivamente dopo un periodo non semplice a livello di prestazioni. Il gol contro la Sanremese gli ha fatto bene
BRUZZONE 6,5: Guida bene la difesa e non soffre troppo gli attaccanti della Valenzana
BERBENNI 6,5: Anche lui era chiamato a rifarsi dopo un paio di prestazioni sotto tono, risponde in maniera
MALINVERNO 7: Prestazione di grande personalità, concretezza e corsa per il centrocampista Varesino che fa un sacco di cose utili per la squadra
DE PONTI 6,5: Altra giornata positiva per il giovane, oggi da mediano. Difende ma fa anche girare palla con buone giocate
PALESI 6,5: Anche lui al centro della gara dal primo minuto, si fa vedere per personalità e giocate. Peccato per quell’ammonizione ingenua nel finale
Sassudelli s.v.: Esordio per lui in Serie D
GUERINI 6,5: Tante giocate belle, non tutte però finiscono nella maniera migliore. Qeros ringrazia per l’assist del 2-0
Romero 6: Dentro nel finale per tenere alta la squadra, lo fa molto bene
BARZOTTI 6,5: Tante giocate per la squadra e un gol che sblocca una gara alla quale, in quel momento, mancava solo quello
Sovogui s.v.:
QEROS 6,5: Il più atteso, dopo qualche prova non convincente oggi è sempre coinvolto nel gioco, anche se rinuncia a qualche tiro che avrebbe nelle corde. Il gol lo premia di una prestazione generosa, speriamo che lo porti ad altre domeniche positive
APPUNTAMENTO SU RADIO MATERIA
Appuntamento con lo sport a Radio Materia, la nuova web radio di VareseNews. Si parlerà degli eventi sportivi del fine settimana tutti i lunedì alle ore 14. In studio Francesco Mazzoleni insieme a Orlando Mastrillo per parlare dei risultati e degli spunti offerti dagli atleti e dalle squadre della provincia di Varese. Per collegarsi a Radio Materia è sufficiente CLICCARE QUI.
