“Idea luminosa”: architettura varesina rivelata nei fondi dell’Archivio di Stato

A seguito del grande successo di pubblico registrato in occasione delle recenti Giornate Europee del Patrimonio, l’Archivio di Stato di Varese rilancia l’acclamata mostra “Idea luminosa”: architetture nei fondi dell’Archivio di Stato di Varese.

L’Archivio si prepara ad accogliere nuovamente i visitatori con un’apertura straordinaria prevista per sabato 29 novembre 2025, offrendo al pubblico un’immersione unica nella storia architettonica locale attraverso la lente dei documenti d’archivio.

Un Viaggio tra Inedito e Noto

L’esposizione si configura non come una semplice rassegna cronologica o stilistica, ma come una narrazione viva affidata alle carte: disegni, progetti e bozzetti che testimoniano le idee, le visioni e le competenze professionali che hanno plasmato il volto architettonico del Varesotto.

Saranno in mostra materiali – alcuni già noti, altri finora inediti – che spaziano tra la fine del XIX e il XX secolo. Il percorso espositivo getta scorci sul paesaggio varesino, dalle sontuose ville in stile eclettico e Liberty fino alle sperimentazioni del design d’interni della metà del Novecento. La mostra sottolinea il valore della memoria custodita negli archivi, evidenziandola come strumento fondamentale per la conoscenza e l’interpretazione del paesaggio culturale.

L’iniziativa, patrocinata dall’Ordine degli Architetti di Varese, è scaturita dall’adesione al programma nazionale delle Giornate Europee del Patrimonio 2025, che quest’anno era dedicato al tema “Architetture: l’arte di costruire”.