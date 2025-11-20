Varese News

Tempo Libero

Varese

“Idea luminosa”: architettura varesina rivelata nei fondi dell’Archivio di Stato

L’Archivio si prepara ad accogliere nuovamente i visitatori con un’apertura straordinaria prevista per sabato 29 novembre 2025, offrendo al pubblico un’immersione unica nella storia architettonica locale attraverso la lente dei documenti d’archivio

Luoghi generici Varese
Incontri

29 Novembre 2025

A seguito del grande successo di pubblico registrato in occasione delle recenti Giornate Europee del Patrimonio, l’Archivio di Stato di Varese rilancia l’acclamata mostra “Idea luminosa”: architetture nei fondi dell’Archivio di Stato di Varese.

L’Archivio si prepara ad accogliere nuovamente i visitatori con un’apertura straordinaria prevista per sabato 29 novembre 2025, offrendo al pubblico un’immersione unica nella storia architettonica locale attraverso la lente dei documenti d’archivio.

Un Viaggio tra Inedito e Noto

L’esposizione si configura non come una semplice rassegna cronologica o stilistica, ma come una narrazione viva affidata alle carte: disegni, progetti e bozzetti che testimoniano le idee, le visioni e le competenze professionali che hanno plasmato il volto architettonico del Varesotto.

Saranno in mostra materiali – alcuni già noti, altri finora inediti – che spaziano tra la fine del XIX e il XX secolo. Il percorso espositivo getta scorci sul paesaggio varesino, dalle sontuose ville in stile eclettico e Liberty fino alle sperimentazioni del design d’interni della metà del Novecento. La mostra sottolinea il valore della memoria custodita negli archivi, evidenziandola come strumento fondamentale per la conoscenza e l’interpretazione del paesaggio culturale.

L’iniziativa, patrocinata dall’Ordine degli Architetti di Varese, è scaturita dall’adesione al programma nazionale delle Giornate Europee del Patrimonio 2025, che quest’anno era dedicato al tema “Architetture: l’arte di costruire”.

20 Novembre 2025
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews

potrebbero interessarti anche

Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.