Il 2 dicembre è stata convocata l’assemblea del Cuv, i Comuni intorno a Malpensa
Il Cuv riunisce nove cittadine e paesi a ridosso dello scalo: il presidente di turno, Claudio Montagnoli, ha convocato l'assemblea annuale. Associazioni e comitati: "Auspichiamo segni l’inizio di una nuova fase di dialogo e partecipazione"
Arriva la convocazione dell’assemblea pubblica del Cuv, il consorzio urbanistico volontario dei Comuni intorno a Malpensa: il sindaco di Arsago Seprio, Claudio Montagnoli, presidente di turno, ha convocato l’assemblea per martedì 2 dicembre alle ore 18.00 al Centro Polifunzionale Concordia di Arsago.
«A fronte di una richiesta fatta tempo fa, come da convenzione: racconteremo quanto fatto in un anno e risponderemo alle domande», dice Montagnoli.
La convocazione risponde infatti alla richiesta di diversi Comitati, Associazioni e cittadini, richiesta avanzata in base all’art. 8 della Convenzione tra i Comuni di prima fascia, che prevede la realizzazione di un’assemblea pubblica almeno una volta all’anno, al fine di fornire un rendiconto sulle iniziative intraprese e sul programma da attuare.
«È un appuntamento atteso da tempo e che auspichiamo segni l’inizio di una nuova fase di dialogo e partecipazione tra istituzioni e territorio» commentano le diverse associazioni e comitati, tra cui Salviamo gli Alberi di Gallarate, SalviAmo La Brughiera, Comitato Territoriale Malpensa, Vivere Coarezza, Wwf e altri.
«Per la cittadinanza sara un’occasione per porre domande e avanzare proposte concrete sui temi ancora irrisolti legati alla presenza dell’aeroporto di Malpensa: ambiente, salute, lavoro e qualita della vita».
«Abbiamo già trasmesso al Cuv un elenco di questioni specifiche, contenute nel documento “Dossier Aeroporto Milano Malpensa – Masterplan 2035 e Territorio”» specificano le diverse sigle, con riferimento in particolare al Piano d’Area di Malpensa, Piano Nazionale Aeroporti, Protocollo d’Intesa tra Regione, Sea e Comuni, controllo dei certificati acustici degli aeromobili, monitoraggio acustico e atmosferico, rispetto dei regolamenti comunali, blocco dei voli notturni, tasse aeroportuali, condizioni di lavoro dignitose, sicurezza e piano di emergenza esterna.
«Chiediamo che il C.U.V. adotti un nuovo metodo di confronto basato sull’ascolto e sulla partecipazione del pubblico riguardo all’elaborazione di Piani e Programmi in materia ambientali, in linea con i principi della Convenzione di Aarhus del 1998 (Reg. CÈ 1367/2006), che riconosce ai cittadini il diritto di partecipare alle decisioni che riguardano l’ambiente e la salute collettiva. Invitiamo, pertanto, le popolazioni che subiscono i disagi e le continue pesanti criticità che da decenni gravano sul territorio, ad essere presenti a questo importante momento di confronto. Con spirito costruttivo auspichiamo che l’assemblea del 2 dicembre rappresenti un vero cambio di passo, restituendo voce ai cittadini e riportando al centro delle scelte pubbliche la tutela del territorio, della salute ed il benessere di chi lo abita».
