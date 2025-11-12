Il 22 novembre a Brezzo di Bedero un aperitivo in jazz con Mehldau e i suoi interpreti

Sabato 22 novembre alle ore 18.30 la Casa Paolo di Brezzo di Bedero ospita un nuovo appuntamento della rassegna “Aperitivo con l’autore”. Protagonisti della serata saranno il pianista Carlo Morena e il critico musicale Sergio Pasquandrea, che presenteranno il loro volume “Brad Mehldau – Ritratto di un pianista eclettico”, dedicato a una delle figure più significative del jazz contemporaneo.

Il libro, pubblicato per la prima volta in Italia, offre un’analisi approfondita della carriera e dello stile di Mehldau, artista americano noto per la sua capacità di coniugare tradizione jazzistica e sperimentazione. La narrazione si sviluppa attraverso una doppia prospettiva: quella del musicista, attento agli aspetti tecnici e creativi, e quella del giornalista, che inquadra Mehldau nel contesto più ampio della musica del nostro tempo.

Un contributo originale e appassionato, arricchito dalla trascrizione e analisi di tre celebri improvvisazioni, accessibili tramite QR code, che permettono al lettore un’esperienza immersiva tra ascolto e lettura.

L’incontro sarà a ingresso libero e si concluderà con un aperitivo offerto dall’Associazione Casa Paolo, occasione per approfondire il dialogo con gli autori in un clima informale.

Il libro e i suoi autori

Carlo Morena, pianista e docente al Conservatorio di Milano, è attivo da decenni sulla scena jazzistica internazionale. Vanta numerose collaborazioni e incisioni discografiche, oltre a un’intensa attività didattica in Europa e Nord America.

Sergio Pasquandrea, giornalista e critico musicale, scrive da oltre vent’anni per riviste specializzate come “Jazzit”, contribuendo alla diffusione e comprensione del panorama jazzistico contemporaneo.