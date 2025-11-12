Varese News

Tempo libero

Il 22 novembre a Brezzo di Bedero un aperitivo in jazz con Mehldau e i suoi interpreti

Alla Casa Paolo la presentazione del libro “Brad Mehldau – Ritratto di un pianista eclettico” con gli autori Carlo Morena e Sergio Pasquandrea

concerto brezzo di bedero

Sabato 22 novembre alle ore 18.30 la Casa Paolo di Brezzo di Bedero ospita un nuovo appuntamento della rassegna “Aperitivo con l’autore”. Protagonisti della serata saranno il pianista Carlo Morena e il critico musicale Sergio Pasquandrea, che presenteranno il loro volume “Brad Mehldau – Ritratto di un pianista eclettico”, dedicato a una delle figure più significative del jazz contemporaneo.

Il libro, pubblicato per la prima volta in Italia, offre un’analisi approfondita della carriera e dello stile di Mehldau, artista americano noto per la sua capacità di coniugare tradizione jazzistica e sperimentazione. La narrazione si sviluppa attraverso una doppia prospettiva: quella del musicista, attento agli aspetti tecnici e creativi, e quella del giornalista, che inquadra Mehldau nel contesto più ampio della musica del nostro tempo.

Un contributo originale e appassionato, arricchito dalla trascrizione e analisi di tre celebri improvvisazioni, accessibili tramite QR code, che permettono al lettore un’esperienza immersiva tra ascolto e lettura.

L’incontro sarà a ingresso libero e si concluderà con un aperitivo offerto dall’Associazione Casa Paolo, occasione per approfondire il dialogo con gli autori in un clima informale.

Il libro e i suoi autori

Carlo Morena, pianista e docente al Conservatorio di Milano, è attivo da decenni sulla scena jazzistica internazionale. Vanta numerose collaborazioni e incisioni discografiche, oltre a un’intensa attività didattica in Europa e Nord America.

Sergio Pasquandrea, giornalista e critico musicale, scrive da oltre vent’anni per riviste specializzate come “Jazzit”, contribuendo alla diffusione e comprensione del panorama jazzistico contemporaneo.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 12 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.