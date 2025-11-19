Il Centro per l’Impiego di Tradate si trasferisce: la nuova sede a Venegono Inferiore
Nel periodo di chiusura per il trasloco - dal 20 al 28 novembre - il personale prenderà in carico le domande e le evaderà in forma digitale. Gli appuntamenti in presenza saranno temporaneamente sospesi fino alla riapertura, lunedì 1° dicembre
Da domani, giovedì 20 novembre e fino al 28 novembre il Centro per l’Impiego di Tradate resterà chiuso al pubblico per consentire il trasferimento nella nuova sede di Venegono Inferiore (nella foto). Durante questo periodo, tutte le attività amministrative verranno comunque garantite in modalità telematica.
Anche durante la chiusura, sarà possibile accedere a servizi fondamentali come iscrizioni al Centro per l’Impiego, convalida delle domande NASpI, rilascio di certificati e gestione di altre pratiche amministrative
Le richieste dovranno essere inviate via e-mail all’indirizzo cpitradate@provincia.va.it allegando un documento di identità, il codice fiscale e se disponibile la ricevuta NASpI.
Il personale prenderà in carico le domande e le evaderà in forma digitale. Gli appuntamenti in presenza, invece, saranno temporaneamente sospesi fino alla riapertura.
Il nuovo Centro per l’Impiego del Tradatese entrerà ufficialmente in funzione lunedì 1° dicembre nei nuovi spazi di piazza Aldo Moro a Venegono Inferiore.
Per ulteriori informazioni è attivo il numero 335 7502132.
