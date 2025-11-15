Varese News

Il cinema Garden di Gavirate riapre dopo il restyling: primi spettatori gli studenti della Carducci

Dopo un anno e mezzo di lavori la sala ha riaperto e ha accolto le classi seconde e terze della Carducci di Gavirate per l’emozionante documentario School of life su Nicolò Govoni, attivista e scrittore, fondatore di Still I rise

cinema garden ristrutturato

Il 14 novembre ha riaperto il cinema Garden di Gavirate, dopo un anno e mezzo di lavori, completamente rinnovato e ristrutturato. Per l’occasione ha ospitato le classi seconde e terze della Carducci di Gavirate per l’emozionante documentario School of life su Nicolò Govoni, attivista e scrittore, fondatore di Still I rise.

È l’incredibile storia di un giovane di Cremona che ha dato una svolta alla sua vita, decidendo di aprire scuole gratuite in paesi poveri e ha creato un progetto innovativo che sta cambiando il futuro di tanti ragazzi nel mondo, da Nairobi a Bogotà, in India, in Siria, in Yemen, senza fermarsi mai.

Vittorio Mastrorilli, presidente dell’Associazione Immaginario che gestisce il cinema, ha accolto i ragazzi e i docenti presenti, entusiasta di poter aprire e offrire un servizio prezioso alla città e alla scuola, con cui collabora da anni.

Al termine del documentario, i ragazzi hanno partecipato al collegamento a livello nazionale con lo stesso Govoni che ha risposto alle tante domande che i ragazzi avevano preparato. In particolare, ha sottolineato più volte che i fallimenti, pur dolorosi e difficili, sono una grande occasione per imparare e crescere; ciò che succede nella vita, aiuta a realizzare qualcosa di grande. Ha detto ai ragazzi di non avere paura e credere in se stessi.

Una giornata intensa, che ha permesso agli studenti gaviratesi di aprire la mente e il cuore, viaggiando in tante città del mondo e guardando negli occhi i loro coetanei che grazie alle scuole Still I rise stanno realizzando un sogno e costruendo un futuro migliore. La scuola, vissuta così, fa la differenza.

Il 20 novembre, proprio in occasione della giornata dei diritti dell’infanzia, il documentario sarà riproposto anche alle classi quarte e quinte della primaria e alle classi prime della secondaria.

cinema garden ristrutturato

di
Pubblicato il 15 Novembre 2025
