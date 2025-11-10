Il Circolo Sestese Canoa Kayak torna alla “Marna”: firmato il comodato d’uso

È una firma che segna un traguardo atteso e importante per la comunità sportiva di Sesto Calende: il Comune e il Circolo Sestese Canoa e Kayak (CSCK) hanno sottoscritto venerdì 7 novembre il comodato d’uso gratuito per l’utilizzo della nuova sede dell’associazione sportiva, realizzata nell’ambito dell’accordo di programma per la riqualifica dell’area del Circolo Sestese, per tutti la Marna.

«La firma segue la conclusione dei collaudi tecnico-amministrativi dell’edificio nel mese di giugno e i successivi mesi di proficuo e costruttivo confronto tra le parti, che hanno permesso di arrivare a un testo chiaro, definito e condiviso» spiega il neo-assessore Alessandra Malini, che subentrata quest’autunno al dimissionario Michele Ponti.

Dopo anni di attesa, lavori e collaudi, la società sportiva, trasferitasi in questi anni al Parco Europa di Sant’Anna, “torna” dunque “a casa”, in uno spazio completamente nuovo, in centro città e sempre “affacciato” sul lungofiume. La posa della prima pietra della Nuova Marna risale infatti al settembre 2021, quando iniziarono i lavoro di demolizione della storica struttura che per anni ha ospitato non solo la palestra e i locali destinati alle squadre di canottaggio ma anche una piccola palestra d’arrampicata e soprattutto un locale adibito a serate di festa, musica e intrattenimento (come lo storico carnevale e, tra i tanti artisti, persino un giovane Franco Battiato). Queste attività avranno invece luogo nell’altra parte del progetto Nuova Marna, ovvero l’edificio polivalente di fronte alla sede di canottaggio, in via Remo Barberi, là dove un tempo sorgeva il Parco Rovelli con i suoi giardini pubblici. A differenza della sede di canottaggio, la sala polivalente ad oggi rimane ancora chiusa, fatta eccezione per l’area del parcheggio gratuito, accessibile da gennaio.

Il documento firmato tra le parti per l’utilizzo della sede di canottaggio prevede un comodato biennale, con l’obiettivo di testare la gestione degli spazi e consolidare l’esperienza in vista di un rinnovo pluriennale.

La struttura ospiterà anche un pezzo di tradizione sestese: qui troveranno posto le barche del Palio Sestese, le stesse che ogni anno colorano il fiume durante la storica sfida tra i rioni. Oltre all’edificio, infatti, il comodato assegna in uso alla società sportiva alcune aree esterne, per consentire la collocazione delle imbarcazioni nei momenti che precedono e seguono gli allenamenti e per il parcheggio di cicli e motocicli degli atleti.