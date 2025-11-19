Il CISV di Varese dà un “calcetto” alla disabilità

Il 5 novembre all’Istituto De Filippi, al pranzo sociale dell’associazione del personale in quiescenza della Banca Popolare di Bergamo – Credito Varesino – UBI Banca insieme al Circolo dipendenti BPER, è stato inaugurato ufficialmente il primo biliardino al mondo per non vedenti: il cosiddetto “Calciobalilla SENSATION” targato CISV 001 FPICB, ovvero l’apd Ciechi e Ipovedenti Sportivi Varesini affiliata alla Uisp che, grazie alla LupoSport di Malnate, ha concretizzato gli adattamenti risolutivi ideati dalla Federazione Paralimpica Italiana di Calcio Balilla nella persona del presidente Francesco Bonanno di Besozzo.

A corredo inaugurata anche la prima pallina sonora “Trilla Balilla” 3.0. Su indicazioni del CISV la Tecnocreazioni di Massa ha realizzato la prima pallina al mondo elettronica per il calciobalilla di persone cieche e ipovedenti.

Gaetano Marchetto, a nome del presidente CISV Giovanni Castiglione, ha ringraziato i colleghi bancari per la pronta risposta solidale al progetto paralimpico CISV. Difatti le numerose donazioni individuali si sono unite ai generosi contributi dell’Associazione Pensionati BPB-CV-UBI, del Circolo Dipendenti BPER, della Banca BPER e del sindacato FABI di Varese che hanno permesso l’acquisto del Calciobalilla Sensation.

Al termine del pranzo dopo le comunicazioni dei tanti settori attivi del Circolo, si sono sfidati a calcetto ex-direttori, sindacalisti e cassieri sperimentando abilità di gioco anche con occhiali annebbiati. Il progetto ha ancora margini di miglioramenti tecnici ma soprattutto con il supporto della federazione ha margini di espansione nazionale sviluppando una vera e propria nuova disciplina sportiva agonistica per disabili visivi ma senza trascurare lo spirito amatoriale inclusivo che l’ha fatta nascere: giocare tutti contro tutti!

Si ricorda l’ultima sfida aperta al pubblico, il 3° Torneo “Diamo un calcetto alla disabilità!”, dell’11 ottobre in piazza Monte Grappa patrocinato dal Comune e dal Panathlon Club Varese, che ha visto giocare a calcetto Sindaco, Assessori e Presidenti contro i campioni mondiali paralimpici della Polha Varese. Durante il pomeriggio si è disputato un vero torneo open a coppie aperto a tutti grazie alla collaborazione di 8 realtà sportive e civiche: il CISV, la POLHA Varese, la FPICB, il GS ENS Varese, la Life Ability, lo Spazio Happiness, la Varese Praticittà e i Donatori del tempo Marcello Biasci.

Nel cuore della città è stata un’opportunità di sfida sportiva ludica e socializzante fra atleti paralimpici, sportivi, cittadini e passanti curiosi.Chi non vede ha portato una pallina sonora per fare goal, chi non sente ha portato il suono del sorriso e chi arrivava in carrozzina ha portato anche il biliardino alla giusta altezza. Il 5 novembre come l’11 ottobre divertendoci oltre le abilità abbiamo per un giorno «dato un calcetto alla disabilità!».