“Il concetto di povertà”: a Varese una conferenza con Robertino Ghiringhelli
Giovedì 20 novembre, nella suggestiva cornice di Villa Mirabello, una riflessione sul significato etico e storico della povertà, tra attualità e pensiero mazziniano
Giovedì 20 novembre 2025, alle ore 16.00, la Sala del Risorgimento presso Villa Mirabello, sede dei Musei Civici di Varese, ospiterà una conferenza pubblica dal titolo “Il concetto di povertà”. L’iniziativa è promossa dalla sezione varesina“Giovanni Bertolè Viale” dell’Associazione Mazziniana Italiana e vedrà come relatore il professor Robertino Ghiringhelli, già ordinario di Storia presso l’Università Cattolica di Milano.
L’incontro rappresenta un’occasione per approfondire un tema centrale nella riflessione etico-politica contemporanea, strettamente legato anche al pensiero di Giuseppe Mazzini. L’appuntamento si svolge con il patrocinio del Comune di Varese e sarà introdotto da Leonardo Tomassoni, presidente della sezione locale dell’Associazione Mazziniana.
Modalità di accesso e dettagli logistici
L’ingresso alla Sala del Risorgimento sarà possibile solo a piedi, accedendo dal cancello di piazza della Motta. L’orario dell’inizio della conferenza è alle ore 16.00.
Informazioni utili
Per ulteriori informazioni leonardo.tomassoni@gmail.com
