Varese News

Tempo libero

“Il concetto di povertà”: a Varese una conferenza con Robertino Ghiringhelli

Giovedì 20 novembre, nella suggestiva cornice di Villa Mirabello, una riflessione sul significato etico e storico della povertà, tra attualità e pensiero mazziniano

Metamorfosi Urbana: Villa Mirabello e il bello del parco "sposato" ai Giardini del Duca

Giovedì 20 novembre 2025, alle ore 16.00, la Sala del Risorgimento presso Villa Mirabello, sede dei Musei Civici di Varese, ospiterà una conferenza pubblica dal titolo “Il concetto di povertà”. L’iniziativa è promossa dalla sezione varesina“Giovanni Bertolè Viale” dell’Associazione Mazziniana Italiana e vedrà come relatore il professor Robertino Ghiringhelli, già ordinario di Storia presso l’Università Cattolica di Milano.

L’incontro rappresenta un’occasione per approfondire un tema centrale nella riflessione etico-politica contemporanea, strettamente legato anche al pensiero di Giuseppe Mazzini. L’appuntamento si svolge con il patrocinio del Comune di Varese e sarà introdotto da Leonardo Tomassoni, presidente della sezione locale dell’Associazione Mazziniana.

Modalità di accesso e dettagli logistici

L’ingresso alla Sala del Risorgimento sarà possibile solo a piedi, accedendo dal cancello di piazza della Motta. L’orario dell’inizio della conferenza è alle ore 16.00.

Informazioni utili

Per ulteriori informazioni leonardo.tomassoni@gmail.com

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 15 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.