Il cordoglio di tutta la città per la scomparsa di Piero da Saronno

Grande cordoglio in tutta la città alla notizia della scomparsa di Piergiuseppe Vellini, per tutti “Piero da Saronno”, che si è spento nella giornata di domenica 16 novembre.

Tanti i messaggi di ricordo e di affetto per chi in questi oltre vent’anni ha raccontato con la sua cinepresa eventi grandi e piccoli della città di Saronno. Accanto ai saluti dei tanti amici e concittadini di Vellini, anche molti messaggi istituzionali.

La sindaca Ilaria Pagani ha espresso il cordoglio dell’intera amministrazione cittadina: “La città di Saronno piange la scomparsa di Piero da Saronno, voce autentica e presenza constante della nostra comunità. A nome dell’Amministrazione comunale esprimo il mio sincero cordoglio e mi stringo alla famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. Piero ha contribuito a raccontare Saronno e la sua storia attraverso i volti e le parole dei saronnesi, e lascia un segno profondo nella memoria della nostra città”.

Tra i primi a salutare “Piero da Saronno”, il segretario cittadino della Lega, Angelo Veronesi: “Con profonda tristezza e grande rispetto, desidero salutare a Piergiuseppe Vellini, “Piero da Saronno”, filmmaker e anima instancabile della nostra comunità – scrive – Saronno ha perso una memoria vivente che ha saputo investire la cosa più importante che tutti noi abbiamo, il tempo, a favore della nostra comunità”.

L’ex sindaco e oggi consigliere comunale di Saronno Civica Augusto Airoldi saluta con affetto Piergiuseppe Vellini, ricordando la sua presenza discreta e disinteressata: “Caro Piero, ci hai insegnato che la passione disinteressata per la città e per i suoi cittadini porta a fare grandi cose. Ci lasci un po’ più soli, è vero, ma la tua testimonianza ci ha arricchiti dentro. Per oltre vent’anni la telecamera di Piero da Saronno è stata una presenza discreta, mai invadente, amica. Ti ringraziamo per quello che hai fatto per tutti noi e la nostra Saronno, senza mai chiederci nulla in cambio”.

Il Movimento 5 Stelle di Saronno ringrazia Vellini e ricorda il grande affetto che lo ha sempre circondato: “Apprendiamo con profonda tristezza della scomparsa di Piergiuseppe Vellini, per tutti noi semplicemente “Pierodasaronno”. Per oltre vent’anni ha raccontato la nostra città con uno sguardo limpido, onesto e autentico. Sempre presente, sempre disponibile, sempre attento: con la sua telecamera ha saputo fermare il tempo, dare voce agli eventi grandi e piccoli della nostra collettività saronnese. Piergiuseppe era una persona seria, mite, profondamente rispettata e voluta bene da tutti. La sua presenza era ormai parte del tessuto stesso della nostra comunità con la sua inseparabile telecamera. Ci mancherai, Piero. Grazie per ciò che sei stato e per ciò che hai dato alla nostra città”.

Anche Azione Saronno ha parole molto intense per Piergiuseppe Vellini: “Con profonda tristezza il gruppo di Azione Saronno saluta Piero da Saronno, custode instancabile della memoria della nostra città. Piergiuseppe Vellini ha rappresentato un impegno autentico nel preservare la storia collettiva: una città fatta di persone, progetti e volti che, senza il suo lavoro, avrebbero rischiato di andare perduti.

Per questo ci impegniamo fin da subito affinché il suo prezioso archivio non venga disperso, ma continui a vivere e a testimoniare ciò che Piero ha saputo raccontare con dedizione”.

Messaggi di cordoglio anche dal mondo sportivo, che Piero da Saronno seguiva sempre con attenzione, e da quello delle associazioni, le cui iniziative hanno sempre trovato spazio nella sua instancabile attività.