Varese News

Varese Laghi

Il Giappone in una ciotola. Taeko e la filosofia del ramen

La chef e divulgatrice culturale giapponese racconta la storia e la filosofia del ramen, tra tradizione, lentezza e rispetto per gli ingredienti

Ospite della Materia del Giorno è stata Taeko Murata, chef e divulgatrice culturale giapponese, che ha accompagnato il pubblico in un viaggio nel cuore del Giappone, tra profumi di brodi e ciotole fumanti di ramen. Con la sua esperienza e la sua sensibilità, Taeko ha mostrato come il ramen non sia soltanto un piatto, ma un simbolo di convivialità, equilibrio e rispetto per la materia prima.
Il ramen è uno dei piatti più popolari del Giappone contemporaneo, amato da studenti, lavoratori e famiglie. La sua storia, però, è più complessa: ha origini cinesi e arriva in Giappone nella prima metà del Novecento, diffondendosi rapidamente nel secondo dopoguerra, tra gli anni Cinquanta e Sessanta, quando diventa il pasto ideale per chi deve mangiare in fretta ma con gusto.

ESISTONO MOLTI TIPI DI RAMEN

Nel tempo, il ramen si è “giapponesizzato”. I cuochi locali hanno aggiunto ingredienti tipici come dashi, kombu, tonno secco e katsuobushi, dando vita a un sapore nuovo, profondamente legato alla cultura nipponica.
Taeko ha spiegato che esistono molti tipi di ramen, diversi da regione a regione. A Hokkaido, per esempio, è celebre il miso ramen, preparato con la tipica pasta di soia fermentata, mentre altrove prevalgono versioni con salsa di soia o brodo di pesce.
Il brodo, infatti, è la base di tutto. Può essere di pollo, maiale, pesce o verdure, e spesso cuoce per otto ore. Al brodo si aggiunge il tare, la salsa che ne definisce il carattere, e naturalmente i noodles, pasta sottile di farina di frumento, senza uova, realizzata con acqua alcalina (kansui), che conferisce elasticità e un colore dorato. Ma un buon ramen non si ferma qui. Il piatto è completato da numerosi topping, ognuno preparato con cura: il chashu, maiale brasato; l’uovo marinato per uno o due giorni,  il bambù condito e lasciato riposare nel mirin, il naruto, un tipo di surimi giapponese e i cipollotti, risciacquati a lungo per eliminare l’amaro.

EQUILIBRIO

Ogni elemento ha un ruolo preciso e contribuisce all’armonia complessiva del piatto. «Il ramen – ha spiegato Taeko – è un piatto che richiede tempo e dedizione. Non basta il brodo: serve equilibrio tra tutti gli ingredienti, attenzione al dettaglio e amore per la preparazione».
Negli ultimi anni il ramen ha superato i confini del Giappone diventando un piatto globale, amato anche in Occidente. In Italia, dove la cultura gastronomica è profonda e legata al territorio, Taeko ha trovato un terreno fertile. «Amo l’Italia – racconta – per la sua artigianalità. Qui ogni piatto è fatto con passione e rispetto per il prodotto. È lo stesso spirito che anima anche la cucina giapponese».

LE VERSIONI FUSION

Non mancano le versioni fusion, nate dall’incontro con altre tradizioni: in Thailandia si aggiunge latte di cocco e spezie piccanti, mentre qualcuno in Giappone sperimenta il ramen al pomodoro. Taeko sorride: «Il vostro pomodoro è dolce, può funzionare. Ma per chi non ha mai assaggiato il ramen consiglio di iniziare da quello autentico, preparato come in Giappone».
Il ramen, insomma, non è solo un piatto, ma è un’esperienza. Racchiude in sé la filosofia della cucina giapponese – lentezza, armonia, rispetto per gli ingredienti e per chi li consuma. «È un cibo completo, equilibrato, digeribile. E soprattutto – conclude Taeko – un gesto di cura. Ogni ciotola racconta una storia, un incontro, un momento di calore». Provare un ramen autentico significa quindi avvicinarsi a una cultura che unisce semplicità e profondità, tradizione e innovazione. E come ci insegna Taeko, ogni cucchiaio di brodo è un piccolo viaggio nel cuore del Giappone.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 12 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.