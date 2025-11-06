Varese News

Varese Laghi

Il giornalismo alla sfida degli algoritmi: cosa cambia per lettori, redazioni e piattaforme

Un confronto serrato tra dati, piattaforme e redazioni su come algoritmi e IA stanno cambiando l’accesso alle notizie, la fiducia e il lavoro dei giornalisti al Festival Glocal, in sala Campiotti

Nel panel di oggi alla sala Campiotti del Festival Glocal, ricercatori, editori, l’Ordine dei giornalisti e Google hanno messo a fuoco come algoritmi, piattaforme e intelligenza artificiale stiano ridisegnando l’accesso alle notizie, la fiducia e la sostenibilità del lavoro giornalistico, partendo dai dati italiani del Digital News Report 2025 curato dal Master di Giornalismo di Torino e presentato da Paolo Piacenza.​

La fotografia: tanto consumo, poco interesse
Il Master di Giornalismo di Torino ha presentato i risultati italiani del Digital News Report (campione YouGov, 2.008 rispondenti, confronto con Spagna, Francia, Finlandia, Regno Unito e USA): in Italia l’interesse “alto” per le notizie è al 39%, in calo sul lungo periodo, ma la frequenza di fruizione resta tra le più elevate, seconda solo alla Finlandia, un paradosso che segnala consumo intenso ma coinvolgimento emotivo e conversazionale in diminuzione.​
La TV rimane la fonte principale (51%) e più usata settimanalmente (66%), con i social in crescita ma non dominanti; l’online come insieme di fonti ha superato la TV nell’uso settimanale, ma non come “fonte principale”, mentre podcast e chatbot IA sono ancora marginali (6% e 4% per informarsi).​

Accesso mediato: il crollo del “direct”
L’accesso diretto ai siti delle testate cala dal 27% al 16%: cresce la mediazione di motori, social e aggregatori, con Google News in testa tra gli strumenti usati, mentre le notifiche push sono disattivate o non ricevute dall’87% degli utenti, spesso perché percepite “troppe o poco utili”.​
Sui social, Facebook cala ma resta primo per uso informativo; Instagram e TikTok avanzano, specie sotto i 35 anni, mentre X/Twitter è usato per le notizie solo dal 5%; le piattaforme testuali continuano a favorire l’informazione rispetto alle visuali, pur con la forte crescita video.​

Giovani, creator e testate: chi vince l’attenzione
Sulle piattaforme, il 52% presta attenzione a fonti professionali, il 37% a creator e personalità online, il 28% a contributi “comuni”: cresce l’appeal delle fonti non tradizionali, ma aumenta anche la percezione del rischio di disinformazione associato a creator e influencer.​
Nell’audience online spicca Fanpage come player dominante; tra gli under 35, Fanpage è fonte principale per il 29%, poi Repubblica, Sky, Corriere, Ansa e Il Post, che nei giovani raddoppia il proprio posizionamento rispetto alla media nazionale.​

Pagare le notizie: il nodo irrisolto
L’Italia resta in coda per pagamenti digitali, con una disponibilità relativamente maggiore tra i giovani (abituati a pagare servizi online) ma che cala già nella fascia 25–35; i paganti si concentrano di più nei “siti di news” rispetto ai grandi marchi generalisti, a indicare che si paga quando l’offerta ha identità, valore e relazione forte.​
Il panel ha sottolineato che confondere il “mercato dell’attenzione” con il “mercato delle notizie” porta fuori strada: il business funziona dove il prodotto giornalistico è difeso nella sua identità e qualità, come mostrano casi di nicchia sostenuti da fiducia e riconoscibilità.​

IA generativa: scetticismo sul “tutto IA”, apertura all’IA “assist”
Aumenta lo scetticismo verso notizie prodotte interamente da IA (percepite meno affidabili e trasparenti), resta buona la fiducia nell’IA come supporto al lavoro giornalistico; gli utenti vedono utili traduzioni automatiche e riepiloghi che velocizzano la lettura.​
Secondo Google, le persone interrogano le fonti in modo nuovo e più lungo; con AI Mode si osservano query 2-3 volte più articolate e la capacità di orchestrare ricerche multiple per risposte complesse: “il futuro non è IA o web, ma IA e web”, con promesse di maggiore visibilità anche per contenuti di nicchia autorevoli.​

Le voci del panel: tra realismo e strategia
Carlo Bartoli (Ordine dei giornalisti) ha evidenziato la distanza tra desideri dichiarati e comportamenti reali (più gossip e interviste “leggere” attraggono clic rispetto a temi che impattano davvero la vita), prevedendo un possibile “rifugio” nelle fonti tradizionali e istituzionali dopo i casi di falsificazioni deepfake; critica i media generalisti per l’inseguimento di cliché e retroscena, a discapito di temi ambientali e di servizio.​
Marco Giovannelli (direttore VareseNews, presidente ANSO) ha rimarcato la strategicità dell’informazione locale e iperlocale, l’impatto forte delle politiche di Google su Discover e nuove feature (AI Overviews, iMode) anche per testate “molto conosciute”, e la necessità per i giornalisti di diventare “grandi connettori” dentro un ecosistema dove la parte meramente narrativa è la più sostituibile dalla tecnologia.​

Google: perché partner e come cambia la Search
Federico Sattanino (Google, area news e libri) ha spiegato la partnership sul report come tassello di un lavoro ventennale con gli editori per un ecosistema sostenibile, e la trasformazione dei prodotti per allinearsi al cambiamento degli utenti: più formati visivi, domande in linguaggio naturale, risposte sintetiche e “complesse” per ricerche articolate, con l’impegno a mantenere il dialogo con gli editori e a innovare su entrambi i fronti.​
Ogni anno su Google si fanno trilioni di ricerche e il 15% è nuovo: un ritmo di cambiamento che rende impossibile per le redazioni restare ferme a modelli di 20–30 anni fa, spingendo a ripensare prodotto, formati e relazione coi lettori.​

Locale e iperlocale: perché tengono (e contano)
Il report e gli interventi hanno confermato alta fiducia e interesse per le notizie locali: nera, servizi, cultura e tutto ciò che “tocca” la vita quotidiana; la prossimità facilita la verifica sociale (“se dici che oggi piove a Varese, tutti lo vedono”) e rafforza credibilità e legame civico.​
Nell’iperlocale vince la presenza di servizio e la riconoscibilità del lavoro nel territorio: la sostenibilità resta una sfida, ma la reputazione costruita su utilità e qualità è l’asset che difende dall’inflazione del rumore algoritmico.​

Che cosa (non) funziona nel business
Il panel ha insistito su due snodi: pagamenti bassi perché spesso il prodotto non è percepito come unico e necessario; pubblicità come “accessorio” che non può più dettare l’agenda editoriale come negli anni ’80–’00.​
Funzionano i modelli identitari con forte fiducia e nicchie consapevoli: meglio una “boutique di alta classe” che un generalismo indistinto; si paga dove c’è valore che non si trova altrove, relazione e chiarezza d’offerta.​

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 06 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.