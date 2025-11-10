Il Jazz fa bene al cuore: a Varese un omaggio a Frank Sinatra

Torna a Varese l’appuntamento con la grande musica. Giovedì 11 dicembre, presso il Teatro di Varese (Teatro Intred) alle 21, si terrà la terza edizione dello spettacolo Il Jazz fa bene al cuore, un evento che in pochi anni si è imposto come un autentico format dedicato alla celebrazione del jazz e dei suoi protagonisti.

L’iniziativa, organizzata dall’Associazione SimplyBop Big Band (nella foto) in collaborazione con il 67 Jazz Club Varese, proporrà quest’anno un tributo speciale a Frank Sinatra, nel giorno della vigilia del suo compleanno (nacque il 12 dicembre 1915). La serata, dal titolo Remembering Frank Sinatra, sarà un viaggio musicale nella vita e nelle melodie del leggendario “The Voice”, simbolo intramontabile di eleganza e swing.

Sul palco del teatro si esibirà la SimplyBop Big Band, accompagnata da ospiti e dalle voci di Paolo Gianni e Francesca Parrotta, in un programma ideato da Maurizio Benetazzo e presentato da Stefano Benetazzo. Un’occasione per riscoprire brani immortali del repertorio sinatriano, da Fly Me to the Moon a My Way, passando per le ballate e gli standard che hanno segnato la storia della musica del Novecento.

La manifestazione cresce anche nei numeri e nelle ambizioni: dopo le prime due edizioni ospitate in teatri da 450 posti, quest’anno lo spettacolo approda in una location da 1.200 posti, confermando il forte entusiasmo del pubblico e il valore culturale del progetto. «Abbiamo ottenuto questa location partecipando al bando del Comune di Varese per l’utilizzo del teatro — spiega il musicista Muro Brunini — e siamo lieti di poter collaborare con l’amministrazione in un contesto così prestigioso.»

L’evento è realizzato grazie al sostegno del Comune di Varese e di numerosi partner e realtà locali, tra cui Comtec srl Informatica, L’Arcobaleno di Nichi, OPI Varese – Ordine delle Professioni Infermieristiche, 67 Jazz Club, La Piedigrotta Varese e Mondo di Riflessi di Induno Olona.

Un appuntamento che unisce musica, passione e solidarietà, nel segno di un genere che non smette mai di emozionare. Perché, come ricorda il titolo stesso, “il jazz fa bene al cuore” — e a Varese è pronto a farlo ancora una volta, con ritmo, eleganza e tanto swing.

Il Jazz Fa Bene Al Cuore (III Edizione)

Giovedì 11 Dicembre

Teatro di Varese

Ore 21.00

Remembering Frank Sinatra

Simply Bop Big Band & Guests

Con le voci di

Paolo Gianni e Francesca Parrotta. (Da un’idea di Maurizio Benetazzo) Presenta Stefano Benetazzo