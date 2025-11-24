Il lunedì di Radio Materia a passeggio tra oasi Lipu, itinerari turistici e sport
Appuntamento con la Materia dello Sport alle 14, mentre alle 16,30 parleremo di fauna aviaria e alle 18 di turismo a due passi da casa
Sport, protezione degli uccelli e del loro habitat, turismo e social sono gli ingredienti del lunedì su Radio Materia. Dalle 14 alle 19 vi faremo compagnia con le voci della nostra web radio.
Ore 14,00 La Materia dello Sport
Il nostro Francesco Mazzoleni è pronto a raccontarci il weekend di sport che passa dai sorrisi del calcio e del volley, all’amarezza del basket. Ascolteremo le voci dalle sale stampa di allenatori e giocatori e toccheremo anche l’hockey e il tennis.
Ore 16,30 Soci All Time
Verrà a trovarci nel nostro spazio dedicato alle associazioni, il nuovo presidente di Lipu Varese Giordano Colombo che ci parlerà dello stato di salute del nostro territorio per quanto riguarda la fauna aviaria e dei progetti dell’oasi gestita dall’associazione nella Palude Brabbia.
Ore 18 Chi l’avrebbe mai detto
Il protagonista di oggi è Luca Scaperrotta, guida turistica che ci accompagnerà tra le bellezze comprese tra Milano e la Svizzera. Sui social è Skapetours e racconta delle sue passeggiate urbane tra storie nascoste dove meno te lo aspetti, arte e curiosità.
Ascoltateci e inviateci suggerimenti per nuove storie di persone o associazioni al 3534848857 (whatsapp) oppure scrivendo a radiomateriavn@gmail.com.
