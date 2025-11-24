Varese News

Animali

Il lunedì di Radio Materia a passeggio tra oasi Lipu, itinerari turistici e sport

Appuntamento con la Materia dello Sport alle 14, mentre alle 16,30 parleremo di fauna aviaria e alle 18 di turismo a due passi da casa

Generico 24 Nov 2025

Sport, protezione degli uccelli e del loro habitat, turismo e social sono gli ingredienti del lunedì su Radio Materia. Dalle 14 alle 19 vi faremo compagnia con le voci della nostra web radio.

Ore 14,00 La Materia dello Sport

Il nostro Francesco Mazzoleni è pronto a raccontarci il weekend di sport che passa dai sorrisi del calcio e del volley, all’amarezza del basket. Ascolteremo le voci dalle sale stampa di allenatori e giocatori e toccheremo anche l’hockey e il tennis.

Ore 16,30 Soci All Time

Verrà a trovarci nel nostro spazio dedicato alle associazioni, il nuovo presidente di Lipu Varese Giordano Colombo che ci parlerà dello stato di salute del nostro territorio per quanto riguarda la fauna aviaria e dei progetti dell’oasi gestita dall’associazione nella Palude Brabbia.

Ore 18 Chi l’avrebbe mai detto

Il protagonista di oggi è Luca Scaperrotta, guida turistica che ci accompagnerà tra le bellezze comprese tra Milano e la Svizzera. Sui social è Skapetours e racconta delle sue passeggiate urbane tra storie nascoste dove meno te lo aspetti, arte e curiosità.

Come contattarci

Ascoltateci e inviateci suggerimenti per nuove storie di persone o associazioni al 3534848857 (whatsapp) oppure scrivendo a radiomateriavn@gmail.com.

Per ascoltarci

www.radiomateria.it

www.varesenews.it/radio-materia/

App: Radio Garden o Tune In

ASCOLTA LE REPLICHE E NON DIMENTICARE DI METTERE UN LIKE SE VI SONO PIACIUTE

 

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 24 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.