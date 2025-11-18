“Il mago di Oz” in inglese accende lo spirito del Natale al teatro di Besozzo

The Benvenuto Players, gruppo teatrale amatoriale in lingua inglese della provincia di Varese, porta al teatro Duse di Besozzo The Wizard of Oz (Il mago di Oz) reinterpretato in stile “panto” per cominciare il periodo natalizio in perfetto stile “British”.

La “panto” è infatti uno spettacolo della tradizione natalizia inglese, adatto sia agli adulti che ai bambini, in cui viene rappresentata la rivisitazione in chiave parodistica di una fiaba classica anche con il coinvolgimento attivo del pubblico.

Non si tratta quindi di uno spettacolo muto (come la pantomima), bensì di un sottogenere teatrale specificamente inglese, come una farsa, influenzato dalla commedia dell’arte, con dialoghi, danze e canzoni. «Le nostre gag divertenti, le canzoni, le balletti, i costumi e scenografie ricche di magia e colori – annunciano i Benvenuto Players – faranno sognare adulti e bambini coinvolgendo tutto il pubblico nell’atmosfera natalizia».

La rappresentazione sarà interamente in lingua inglese. Gli spettacoli sono in programma venerdì 21 novembre alle 20:00, sabato 22 novembre alle 19:00 e domenica 23 novembre alle 16:00.

Per maggiori informazioni è possibile visitare la pagina Facebook o il sito di The Benvenuto Players. La prenotazione è fortemente consigliata a questo link (i biglietti sono quasi esauriti).