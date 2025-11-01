Varese News

Il “Mercato del Giusto iNperfetto” resiste alla pioggia: domenica edizione ridotta ma ricca di contenuti

L’EcoFesta d’Autunno organizzata dall’associazione Matrioska si terrà regolarmente domenica 2 novembre con un programma adattato: agricoltori locali, laboratori, incontri e solidarietà per Gaza

Castello Cabiaglio

Nonostante la pioggia prevista, il “Mercato del Giusto iNperfetto” non si ferma. Domenica 2 novembre l’associazione culturale Matrioska proporrà una versione ridotta, ma comunque densa di contenuti, dell’EcoFesta d’Autunno, confermando così la volontà di mantenere vivo un appuntamento atteso e partecipato.

Dalle 10 del mattino, in piazza Libertà sotto il portico del municipio, saranno presenti gli agricoltori locali con i loro prodotti di stagione, offrendo ai visitatori l’occasione di sostenere le realtà del territorio e scoprire sapori autentici.

Nel pomeriggio, a partire dalle 14, la Biblioteca civica ospiterà una serie di attività e laboratori aperti a tutti. Si comincerà con “Hanwi Wowapi”, la presentazione di un calendario lunare ispirato alla cultura Lakhota e alla connessione con la natura, a cura di Filippo e dell’artista InBlue.

Alle 15 seguirà un cerchio sonoro guidato da Aurora Tomasoni, che coinvolgerà adulti e bambini in un’esperienza di canto e ritmo dedicata alla pace, in collaborazione con Gaza Freestyle.

A chiudere la giornata sarà Valentina Maselli con la presentazione del suo libro “Le cose che ho da imparare (di nuovo)”, un momento di riflessione rivolto a un pubblico adulto sui diritti naturali negati, con particolare attenzione alla condizione dei bambini palestinesi. Il ricavato della vendita dei volumi sarà devoluto al progetto Create Life a Gaza. È possibile prenotare una copia scrivendo a maselli.valentina@gmail.com.

Durante l’intera giornata, l’associazione Matrioska accoglierà i visitatori con dolci di stagione e bevande calde. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, è possibile consultare le pagine Facebook e Instagram del Mercato del Giusto iNperfetto o visionare la locandina integrale, che trovate CLICCANDO QUI 

Pubblicato il 01 Novembre 2025
