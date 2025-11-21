“Il mio nome è Nevenka” a Filmstudio 90, ospite la vera protagonista della storia

La serata d’apertura avrà un’ospite d’eccezione: Nevenka Fernández, la donna che nel 2000 denunciò per molestie sessuali il sindaco della sua città e che ha ispirato il film

Il Cineclub Filmstudio 90 inaugura la nuova rassegna Un posto nel mondo con un titolo di grande forza civile: “Il mio nome è Nevenka”, il nuovo film di Icíar Bollaín (Spagna/Italia, 2024), in programma da venerdì 21 a lunedì 24 novembre.

La serata d’apertura (venerdì 21) avrà un’ospite d’eccezione: Nevenka Fernández, la donna che nel 2000 denunciò per molestie sessuali il sindaco della sua città e che ha ispirato il film. Un incontro raro e significativo, reso possibile grazie al contributo di CGIL Varese e alla collaborazione con FemVA.

Una storia che ha infranto il silenzio

Con questo film, Bollaín ricostruisce una vicenda che segnò un punto di svolta nella lotta alla violenza di genere in Europa. All’epoca dei fatti, denunciare un uomo di potere per molestie era quasi impensabile. La scelta di Nevenka – interpretata con intensità da Mireia Oriol – aprì però un varco nel dibattito pubblico, scardinando una cultura dell’impunità radicata e dando avvio a una battaglia che la giovane donna portò avanti tra isolamento, ostilità sociale e stigma.

Attraverso una regia essenziale e potente, il film illumina le fragilità di un sistema ancora prigioniero del patriarcato e restituisce dignità a una storia personale che ha cambiato la percezione collettiva del tema.

Le proiezioni

Tutte le proiezioni saranno in versione originale (spagnolo) con sottotitoli in italiano.

Venerdì 21 novembre – ore 20.45

Serata inaugurale con la presenza di Nevenka Fernández

Sabato 22 novembre – ore 18.30

Domenica 23 novembre – ore 16.00

Prima della proiezione: cortometraggio a sorpresa dalla selezione del Cortisonici Film Festival per la Giornata Europea del Cinema d’Essai

Lunedì 24 novembre – ore 21.00

Ingresso e tesseramento

L’accesso alle proiezioni è riservato ai soci.

Le nuove tessere ARCI devono essere richieste almeno 24 ore prima della prima visione.

Il rinnovo può essere effettuato direttamente la sera stessa.

Informazioni e modulo di tesseramento sono disponibili sul sito del Filmstudio 90.