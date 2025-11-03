Varese News

Tempo libero

Il Museo dei Fossili di Besano chiude per lavori: riapertura prevista a marzo 2026

Dal 17 novembre le sale saranno temporaneamente chiuse per interventi di manutenzione e rinnovamento. Il museo continuerà a raccontarsi online, attraverso aggiornamenti, curiosità e anticipazioni sui lavori in corso

Besano tour 2022 luoghi

Il Museo dei Fossili di Besano si prepara a una nuova stagione di rinnovamento. A partire da lunedì 17 novembre 2025 e fino a domenica 1 marzo 2026, le sale del museo resteranno chiuse al pubblico per consentire lo svolgimento di lavori di manutenzione e riqualificazione degli spazi espositivi.

Una pausa necessaria per garantire al museo — punto di riferimento per appassionati, scuole e visitatori di ogni età — la possibilità di rinnovarsi, migliorare l’accoglienza e offrire un’esperienza ancora più coinvolgente.

Sabato 1° novembre è stato l’ultimo giorno di apertura. A marzo 2026, i visitatori potranno scoprire le novità e gli interventi realizzati, frutto di un impegno costante nella valorizzazione del patrimonio paleontologico del territorio.

Nel frattempo, il museo continuerà a raccontarsi online, attraverso aggiornamenti, curiosità e anticipazioni sui lavori in corso, per mantenere vivo il legame con il pubblico anche durante la chiusura.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 03 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.