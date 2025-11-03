Il Museo dei Fossili di Besano chiude per lavori: riapertura prevista a marzo 2026
Dal 17 novembre le sale saranno temporaneamente chiuse per interventi di manutenzione e rinnovamento. Il museo continuerà a raccontarsi online, attraverso aggiornamenti, curiosità e anticipazioni sui lavori in corso
Il Museo dei Fossili di Besano si prepara a una nuova stagione di rinnovamento. A partire da lunedì 17 novembre 2025 e fino a domenica 1 marzo 2026, le sale del museo resteranno chiuse al pubblico per consentire lo svolgimento di lavori di manutenzione e riqualificazione degli spazi espositivi.
Una pausa necessaria per garantire al museo — punto di riferimento per appassionati, scuole e visitatori di ogni età — la possibilità di rinnovarsi, migliorare l’accoglienza e offrire un’esperienza ancora più coinvolgente.
Sabato 1° novembre è stato l’ultimo giorno di apertura. A marzo 2026, i visitatori potranno scoprire le novità e gli interventi realizzati, frutto di un impegno costante nella valorizzazione del patrimonio paleontologico del territorio.
Nel frattempo, il museo continuerà a raccontarsi online, attraverso aggiornamenti, curiosità e anticipazioni sui lavori in corso, per mantenere vivo il legame con il pubblico anche durante la chiusura.
