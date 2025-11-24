Il Natale arriva a Varese, anche con Humanitas Medical Care

Con lo spirito di essere vicini quando conta, Humanitas Medical Care sarà partner del Natale a Varese, portando la propria presenza nei festeggiamenti della città

Essere parte della propria città significa esserci per la comunità: nei momenti di fragilità, sostenendo la prevenzione e la cura ogni giorno, nelle sfide quotidiane, nei momenti che contano e anche nelle occasioni di festa. Con lo spirito di essere vicini quando conta, Humanitas Medical Care sarà partner del Natale a Varese, portando la propria presenza nei festeggiamenti della città.

La magia delle luci e dei desideri

Venerdì 28 novembre, dalle ore 16.00, il centro medico sarà ai Giardini Estensi per il tradizionale spettacolo di accensione delle luci di Natale del Comune di Varese, con una speciale installazione natalizia Humanitas Medical Care.

Qui, ognuno potrà lasciare un pensiero o un desiderio sull’Albero dei Desideri Humanitas Medical Care e ricevere un piccolo omaggio di Natale come segno di vicinanza e augurio.

Durante tutto il periodo delle feste, i messaggi raccolti illumineranno il centro medico, portando la voce e i sogni della città al suo interno.

Il Trenino di Natale: scopri la città con Humanitas Medical Care

In collaborazione con il Comune di Varese, sabato 29 e domenica 30 novembre, grandi e piccoli potranno vivere la magia del Natale a bordo del Trenino Humanitas Medical Care, per scoprire Varese da una nuova prospettiva e condividere insieme l’atmosfera delle feste.

Partenza dal centro medico di Varese: Via San Michele Arcangelo, 2

Sabato 29 novembre, dalle 15.00 alle 18.30 (giro ogni 15-20 minuti)

Iscriviti qui

Domenica 30 novembre, dalle 9.30 alle 13.30 (giro ogni 15-20 minuti)

Iscriviti qui

L’evento è gratuito, con prenotazione obbligatoria.

Il centro medico Humanitas Medical Care di Varese

Il nuovo centro medico Humanitas della città è un punto di riferimento per la salute dei varesini: 16 ambulatori, un centro fisioterapico, un’area dedicata alla Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva, il centro prelievi e un piano riservato ad esami di Diagnostica per Immagini, entrambi in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale.

All’interno del centro medico i pazienti possono contare sulla professionalità e la qualità degli specialisti di Humanitas, di cui molti della città di Varese e dell’ospedale Humanitas Mater Domini. In ottica di continuità di cura, Humanitas Medical Care, infatti, opera in stretta sinergia con l’ospedale polispecialistico di Castellanza, a pochi km da Varese, in caso di approfondimenti e interventi.