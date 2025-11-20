Il nuovo c.t. Banchi chiama Matteo Librizzi e Luigi Suigo in Nazionale per le qualificazioni mondiali
Il capitano della Openjobmetis e il giovane pivot di Tradate tra i 17 convocati in vista dei match con Islanda e Lituania: ci sono anche Polonara (capitano a distanza) e il rientrante Della Valle. Assui riserva a casa
Il capitano della Pallacanestro Varese, Matteo Librizzi, e il lungo tradatese Luigi Suigo oggi in forza al club serbo del Mega sono nella rosa dei 17 convocati dal nuovo commissario tecnico della Nazionale di basket, Luca Banchi, in vista delle partite di qualificazione ai mondiali contro l’Islanda a Tortona (giovedì 27) e la Lituania a Klaipeda (domenica 30).
Librizzi aveva incontrato Banchi in occasione della visita del c.t. al Campus di qualche settimana fa: «Non siamo entrati direttamente nel merito delle scelte ma il coach ci ha fatto sentire parte del progetto. Ero stato chiamato a febbraio ma non ero entrato in campo: tornare in azzurro è uno dei miei obiettivi» aveva spiegato di recente Librizzi in una intervista a Tuttosport nei giorni scorsi. E la speranza è diventata concreta, in attesa di capire se poi ci sarà l’effettivo inserimento a referto e un successivo ingresso in campo.
Per Suigo, pivot di 2.20 di classe 2007 (cresciuto prima nella Varese Academy e poi all’Olimpia Milano) si tratta della prima chiamata con la Nazionale senior, la stessa situazione in cui si trovano Diego Garavaglia e Luca Vincini. Tra le riserve a casa ci sono altri due esordienti assoluti, Giovanni Veronesi e un altro varesino come Elisee Assui.
Dell’elenco fa parte anche Achille Polonara che sarà il capitano “a distanza” visto che è da poco uscito dalla terapia intensiva dopo le complicazioni seguite al trapianto di midollo osseo. In campo invece ci sarà anche Amedeo Della Valle, “accantonato” dalla gestione tecnica di Pozzecco e ora richiamato da Banchi e punta di diamante della capolista Brescia. Del gruppo farà parte anche un giocatore di A2, una delle grandi speranze del basket azzurro, Francesco Ferrari attualmente in forza a Cividale.
I CONVOCATI
Amedeo DELLA VALLE (Brescia); Stefano TONUT (Milano); Amedeo TESSITORI, Leonardo CANDI (Venezia); Gabriele PROCIDA (Real Madrid – Spa); Diego GARAVAGLIA (Ulm – Ger);Francesco FERRARI (Cividale); Tommaso BALDASSO (Tortona); Luigi SUIGO (Mega – Ser); Davide CASARIN, Sasha GRANT (Cremona); Achille POLONARA, Luca VINCINI (Sassari); Matteo LIBRIZZI (Varese); Riccardo ROSSATO, John PETRUCELLI (Trapani), Nicola AKELE (V. Bologna).
LUCI A MASNAGO
È andata in onda oggi (giovedì 20) su Radio Materia la settima puntata di “Luci a Masnago”, il programma di approfondimento sul basket condotto da Damiano Franzetti, Francesco Brezzi e Matteo Bettoni. Ospite speciale Laura Chicca Macchi, nove volte campionessa d’Italia e ora telecronista Sky. Nel box sottostante trovate il podcast.
