Il pm Lorenzo Dalla Palma lascia la Procura di Varese, “qui sono cresciuto ed ho imparato il lavoro”

Le inchieste sui grandi fatti di cronaca nera di questi anni che hanno riguardato la provincia dei Laghi, ma anche le investigazioni sotto traccia in ambito amministrativo e ambientale: spesso dietro nottate passate in bianco a stare sveglio coi caffè condivisi con i fidati uomini della polizia giudiziaria c’era lui, Lorenzo Dalla Palma, il magistrato dal volto umano, ma fermo nel suo lavoro, imparato Varese e che da dopodomani prenderà servizio a Monza.

Nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 12 novembre l’aula bunker di Varese ha ospitato la cerimonia di saluti del Sostituto procuratore che lascia la Procura varesina per assumere un nuovo incarico presso la Procura di Monza. Un momento intenso e partecipato, carico di emozione e gratitudine, al quale hanno preso parte magistrati, avvocati, personale amministrativo e rappresentanti della polizia giudiziaria.

A prendere per primo la parola è stato il procuratore capo Antonello Gustapane che ha voluto sottolineare il valore umano e professionale del collega in partenza:

«Come procuratore sento il piacere, più che il dovere, di portare un saluto che, se di solito rischia di essere magniloquente, oggi è semplicemente sincero. In Lorenzo ho trovato un collaboratore prezioso, un magistrato appassionato che ha sempre cercato la verità storica dei fatti, al di là delle opinioni personali».

Il procuratore ha ricordato l’impegno costante con cui Dalla Palma ha svolto le sue funzioni di pubblico ministero: «Ha sempre operato con la consapevolezza di svolgere un ruolo nell’interesse di tutti i cittadini, comprendendo di far parte di una struttura complessa e articolata. Abbiamo affrontato insieme indagini di grande rilievo sociale, che Lorenzo ha condotto con spirito collaborativo e dialogante, sia con i colleghi e il personale di polizia giudiziaria, sia con le parti e i difensori».

Tra i meriti del magistrato uscente è stato ricordato anche l’impegno nel campo della formazione e della sensibilizzazione nelle scuole, un’attività che ha contribuito a rafforzare il legame tra la giustizia e il territorio. «A Monza – ha concluso il procuratore – sarà sicuramente un arricchimento, come lo è stato per noi qui a Varese».

Visibilmente emozionato, Lorenzo Dalla Palma ha preso la parola per ripercorrere i suoi anni varesini: «Varese è stata la mia casa, qui sono diventato grande. Sono arrivato che ero un ragazzino, è stato un percorso a ostacoli che mi ha portato tante cose belle nella vita. Qui ho imparato il mestiere: quando usciamo dal tirocinio sappiamo la teoria, ma il lavoro vero si impara con la gente, condividendo e costruendo fiducia negli altri».

Dalla Palma ha poi ringraziato il personale della polizia giudiziaria, del Tribunale e tutti i colleghi con cui ha condiviso anni di lavoro intenso e appassionato. Le sue parole, semplici e sentite, hanno strappato più di un applauso tra i presenti.

A salutarlo, oltre al procuratore, anche il presidente dell’Ordine degli avvocati di Varese Carlo Battipede, che ha voluto sottolineare la correttezza e il rispetto mostrati dal magistrato nei confronti della difesa. Sono intervenuti inoltre la collega Ivana Mombelli, il presidente del Tribunale Dario Papa e il giudice del lavoro Giorgiana Manzi, che ha ricordato l’esperienza condivisa con Dalla Palma nella ricostituzione della sezione varesina dell’Associazione nazionale magistrati.

La cerimonia si è conclusa in un clima di commozione e riconoscenza reciproca soprattutto quando sul finire hanno preso parola le colleghe Federica Recanello e Marialina Contaldo. Con il suo trasferimento a Monza, Lorenzo Dalla Palma lascia un segno profondo nella Procura di Varese, dove in molti – tra magistrati, avvocati e personale – hanno voluto testimoniare non solo la sua competenza, ma anche la sua umanità e il suo senso di giustizia.

Al termine della mattinata lo stesso Dalla Palma ha salutato i giornalisti presenti, ringraziandoli della presenza discreta ma attenta al suo ruolo avuto in questi anni, dall’arrivo a Vrese, nel 2019. Parole che hanno fatto il paio con quelle utilizzate dall’ex presidente del Tribunale Cesare Tacconi nel suo messaggio di saluti, mesi fa.