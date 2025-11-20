Il podcast Trenord “relazioni” racconta la linea Milano Cadorna-Malpensa
On air sul canale Spotify di Trenord il quinto episodio della serie realizzata con Edulia - Dal Sapere Treccani. Una storia di connessioni inattese tra i binari che portano all’aeroporto
Un treno delle prime ore del mattino, in partenza da Milano Cadorna verso l’Aeroporto di Malpensa. Vagoni silenziosi, scanditi dal ritmo delle fermate: è questo lo scenario del quinto episodio di “Relazioni”, il podcast ideato da Trenord e realizzato con Edulia – Dal Sapere Treccani, il polo ed-tech dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana.
La serie, disponibile sul canale Spotify di Trenord, si compone di dieci episodi, ciascuno dedicato a una parola chiave che racconta il viaggio come esperienza di incontro e trasformazione. A guidare l’ascolto è Paolo Di Paolo, scrittore e viaggiatore, che con la sua voce accompagna gli ascoltatori lungo le storie che nascono sui binari lombardi. Dopo “Libertà”, “Tempo”, “Comunità” e “Accessibilità” il quinto episodio prende spunto dalla parola “Connessione”.
Il quinto episodio
Protagonisti della puntata sono Matteo e Aurora, due pendolari che ogni giorno condividono lo stesso treno delle 6.27 da Milano Cadorna diretto a Malpensa Aeroporto. Per settimane si ignorano, pur riconoscendosi come presenze costanti: lui, lettore appassionato di romanzi storici; lei, ascoltatrice di podcast con cuffie rosa acceso.
Un portafoglio dimenticato da Matteo sul sedile diventa il pretesto per rompere il silenzio e dare vita a una conversazione che trasforma la routine in qualcosa di nuovo.
Una storia semplice, fatta di sguardi e piccoli gesti, che riflette sul significato di “connessione”: quanto basta per sentirsi vicini? È solo questione di tecnologia o anche di umanità, di casualità, di coraggio? È bastato un portafogli e Aurora e Matteo si sono conosciuti e non solamente riconosciuti tra la folla, nonostante si stessero osservando da tempo.
Le prossime fermate
I primi quattro episodi sono già disponibili sul canale Spotify di Trenord. I successivi, pubblicati ogni due settimane, approfondiranno le parole chiave: “esperienza”, “responsabilità”, “innovazione”, “complessità” e “flessibilità.
