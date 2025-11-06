Il punto sul Polo Civico di Malnate: “Consegna rinviata, ma il progetto va avanti”

I lavori per la realizzazione del nuovo Polo Civico di Malnate proseguono, seppure con tempi più lunghi rispetto alle previsioni iniziali. A fare il punto della situazione è l’assessore ai Lavori Pubblici Piero Battaini a Malnate.org: «Come potete vedere, la costruzione del Polo, anche se con tempistiche non perfettamente in linea con le attese, sta procedendo. A breve sarà posata la soletta con le travi prefabbricate. Per consentire queste operazioni, sarà necessario chiudere temporaneamente l’accesso di via Marconi».

L’assessore ha anche riferito di un recente incontro con la direzione lavori e l’impresa appaltatrice, dal quale è emersa la volontà di accelerare il processo costruttivo: «Ci auguriamo che si riesca a dare un miglioramento concreto all’efficacia dei lavori, Abbiamo rivisto esclusivamente la parte esterna del progetto, senza toccare quella strutturale. In particolare, abbiamo previsto l’utilizzo dei parcheggi esistenti lungo via Marconi, a servizio dei cittadini e degli utenti del Polo Civico, oltre all’inserimento di due nuovi stalli riservati ai disabili prima della rampa di accesso ai parcheggi interrati. Inoltre, realizzeremo un piccolo parco giochi, uno spazio dove i bambini possano divertirsi in un’area più tranquilla e meno impattante rispetto all’attuale piazza».

Per quanto riguarda i tempi di consegna, l’assessore ha confermato lo slittamento della data originariamente prevista. «La consegna, inizialmente fissata per gennaio, è stata formalmente spostata a marzo. Tuttavia, sarà probabilmente necessario un ulteriore aggiornamento in base all’andamento del cantiere. Prevediamo che entro il prossimo anno la struttura sarà fruibile. L’obiettivo è che il nuovo Polo Civico diventi presto uno spazio vivo e ben utilizzato dalla cittadinanza».