Il ricordo di Memo Remigi e “Innamorati a Milano”: “Grazie Ornella per aver creduto nella mia canzone”

Anche Memo Remigi, che oggi vive a Varese, si unisce al coro di chi piange la scomparsa di Ornella Vanoni venuta a mancare venerdì sera per un malore.

Il celebre artista e compositore ha affidato alla sua pagina Facebook un ricordo commosso legato a “Innamorati a Milano“, un brano da lui scritto nel 1965 che inizialmente non era stato considerato, tanto che non si era nemmeno qualificato al Disco per l’Estate. Fu invece proprio Ornella Vanoni a credere in quella canzone, incidendola in una sua versione e trasformandola in uno dei simboli della musica italiana.

«Cara Ornella, se tu non avessi inciso questa mia canzone, non avrei mai immaginato che, dopo 60 anni di carriera, di ritrovarmi ancora ad essere quello di ‘Innamorati a Milano’», ha scritto Remigi nel suo post, chiudendo con un semplice ma intenso «Grazie Ornella».

Un tributo che testimonia ancora una volta la sensibilità artistica di Ornella Vanoni, per la quale oggi Milano rispetta il lutto cittadino. La camera ardente, per consentire ad amici e fans di dare l’ultimo saluto alla grande artista, sarà aperta oggi domenica 23 e domani mattina, lunedì 24 al Piccolo teatro di Milano, mentre la cerimonia funebre è programmata per il pomeriggio di lunedì 24 novembre alle 14.45 presso la chiesa di San Marco, in piazza San Marco, nel quartiere milanese di Brera dove viveva.