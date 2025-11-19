Neto Pereira inaugura il ritorno di “Figli di un gol minore”, in versione Podcast

Per una decina di anni “Figli di un gol minore” è stata una rubrica di VareseNews che ha raccontato le storie più belle e affascinanti del calcio dilettantistico (guarda qui).

Dai grandi ex calciatori prestati alle categorie inferiori alle grandi-piccole imprese nate sui campi di provincia, fino ad avventure in giro per il mondo, anche a Vanuatu. Oggi, grazie alla nascita di Radio Materia – la webradio di VareseNews, questa rubrica si evolve e diventa podcast. Una serie di interviste con i protagonisti del calcio “pane e salame”. La nuova puntata puoi ascoltarla ogni mercoledì alle 12 su www.radiomateria.it e su tutte le piattaforme di streaming audio.

E per aprire questa nuova serie di interviste non c’era persona migliore che Leonidas Neto Pereira. La bandiera del Varese negli anni della Serie B ha conosciuto per un decennio il calcio dilettantistico indossando la maglia dell’Itala San Marco, a Gradisca d’Isonzo. Già di per se una storia unica nel suo genere, che si è poi però evoluta dopo i 30 anni arrivando ai piedi del Sacro Monte per diventare una bandiera biancorossa e poi tornare sui campi di provincia a fine carriera.

Oggi, appesi gli scarpini al chiodo, il suo impegno è verso i “figli di un gol minore”, intesi come età anagrafica: Neto, il brasiliano di Varese, infatti adesso passa le sue giornate a insegnare tecnica ai piccoli calciatori grazie alla sua scuola calcio. Dai grandi palcoscenici – ricordiamo con una lacrima nell’occhio la traversa colpita al “Franco Ossola” nella finale playoff di ritorno per la Serie A contro la Sampdoria – all’attività di base, la più pura essenza di chi abbia mai indossato ai piedi un paio di scarpe con i tacchetti.

Un esempio perfetto, come persona e come giocatore, di cosa vuole dire essere “Figli di un gol minore”.