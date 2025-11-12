Il suo teatro-canzone senza confini: il “Camper delle Berve” a Materia

Venerdì 21 novembre alle 21 a Materia il Camper delle Berve accende il motore per uno spettacolo di teatro-canzone fuori da ogni confine e genere.

INGRESSO LIBERO, PRENOTA IL TUO POSTO

Sul palco ci saranno Lila Madrigali e Duilio Garzolino, già protagonisti sul palco di Materia a maggio della serata dedicata al Polverfolk, insieme a Gianni Carrara e Samuele Roncaglia.

Il nome del Camper, che quest’autunno ha fatto tappa in Toscana, nasce dal pisano “berve”, variante di “belve”, e racconta di un van immaginario in viaggio attraverso le musiche e le culture del mondo. La band intreccia brani in inglese e in italiano, con sonorità provenienti da tutto il mondo in un percorso sonoro libero da generi e da etichette.

Il risultato è un racconto musicale che unisce teatro, poesia e viaggio interiore, in cui la musica diventa linguaggio universale.

