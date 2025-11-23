Il Teatro S. Anna di Busto ospita “Shakespeare: dagli occhi delle donne” per la settimana contro la violenza sulle donne

Sabato 29 novembre 2025 alle 21 presso il Teatro S. Anna di Busto Arsizio si terrà uno spettacolo teatrale a favore di E.VA ODV, centro antiviolenza che opera sul territorio. L’evento, organizzato con il patrocinio del Comune di Busto Arsizio, rientra nel calendario della Settimana contro la violenza sulle donne.

La performance, dal titolo “Shakespeare: dagli occhi delle donne”, porta in scena quattro iconiche eroine dei capolavori dell’autore inglese: Lady Macbeth, Giulietta, Desdemona e Ofelia. Le protagoniste si ritrovano sul palco in un’atmosfera senza tempo per mettere sotto accusa il loro stesso creatore, William Shakespeare. Attraverso dialoghi brillanti e battute frizzanti, le donne rivivono insieme a Shakespeare il proprio destino, portando temi antichi ad affrontare questioni ancora attuali, con uno sguardo moderno.

La serata sarà accompagnata da un intreccio musicale variegato con brani pop, rock e classici. Come ricorda lo stesso Shakespeare: “Dagli occhi delle donne derivo la mia dottrina: essi brillano ancora del vero fuoco di Prometeo, sono i libri, le arti, le accademie, che mostrano, contengono e nutrono il mondo”.

L’ingresso è a offerta libera, e tutto il ricavato sarà devoluto a sostegno delle attività di E.VA ODV sul territorio di Busto Arsizio, in lotta quotidiana contro la violenza di genere.