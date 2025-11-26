Il temporary manager protagonista a “La materia del giorno”

Oggi, mercoledì 26 novembre, dalle 16 alle 16, la rubrica di approfondimento Materia del giorno sarà dedicata alla figura del temporary manager. Ospite dell’appuntamento odierno sarà Ignazio De Lucia, manager con una lunga esperienza nella guida di processi di cambiamento, nel rilancio di funzioni aziendali complesse e nella gestione di fasi critiche di transizione organizzativa.

L’intervista, trasmessa in diretta sulla webTV di Materia, offrirà uno sguardo approfondito su un ruolo sempre più strategico nel panorama imprenditoriale contemporaneo, soprattutto per le PMI.

Si partirà dalle basi: che cosa fa davvero un temporary manager? Quali competenze tecniche e relazionali deve possedere per incidere fin da subito? Si parlerà inoltre di fiducia, delle leve e degli strumenti utilizzati nel corso di un incarico, fino ai criteri per misurare il successo di una missione temporanea e al delicato equilibrio tra risultati immediati e sostenibilità delle soluzioni adottate.

Infine, verrà approfondito il tema dell’handover, il passaggio di consegne che conclude l’incarico ma che, se ben gestito, garantisce continuità e valore nel tempo all’azienda.

Un’occasione per conoscere da vicino le dinamiche di una professione in forte crescita e per comprendere perché, oggi più che mai, un temporary manager possa rappresentare la risposta giusta nei momenti di cambiamento.