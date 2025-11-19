Il testamento biologico spiegato a Varese: un incontro pubblico sulle scelte di fine vita

Il 28 novembre prossimo, alle 17.30, la Sala Luigi Ambrosoli di Villa Recalcati a Varese ospiterà un incontro, organizzato dalla lista Progetto Concittadino, dedicato a un tema tanto delicato quanto fondamentale: le Disposizioni Anticipate di Trattamento, conosciute con l’acronimo DAT. L’evento, a ingresso libero, si propone di approfondire il valore di una scelta personale che riguarda ognuno di noi, esplorando le implicazioni etiche e professionali che la accompagnano.

Le DAT rappresentano uno strumento previsto dalla legge sul consenso informato, attraverso il quale ogni persona può esprimere in anticipo le proprie volontà riguardo ai trattamenti sanitari, per il caso in cui non fosse più in grado di comunicare le proprie decisioni. Come sottolineato dagli organizzatori, “le DAT parlano del modo in cui vogliamo essere accompagnati a vivere”: non si tratta quindi di un atto burocratico, ma di un’espressione profonda della propria visione sulla cura e sulla dignità personale.

L’incontro si articolerà attraverso quattro interventi che abbracceranno diversi aspetti del tema. Barbara Cirivello, referente di Progetto Concittadino e consulente nel settore socio-sanitario, illustrerà i principi ispiratori e i concetti chiave della legge sul consenso informato. Aurelio Filippini, consulente del Comitato Etico per le Sperimentazioni degli Enti Pubblici di Ricerca presso l’Istituto Superiore di Sanità, offrirà una riflessione etica e professionale su come sostenere una scelta così personale. Carlo Nicora, Direttore Generale della Fondazione Molina di Varese, affronterà il tema specifico delle Residenze Sanitarie Assistenziali in relazione alle DAT, mentre un referente dell’ufficio anagrafe del Comune di Varese spiegherà le modalità pratiche di presentazione delle disposizioni.