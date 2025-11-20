Il Tommy Bradascio Quartet porta lo swing al Carrozze Hub di Varese

Il Carrozze Hub di Varese torna ad accendersi di musica con un appuntamento imperdibile per gli amanti del jazz. Giovedì 21 novembre, alle 21, il palco di via Albani ospita il Tommy Bradascio Quartet con “Time to Swing”, un live che promette eleganza, energia e grande affiatamento tra i musicisti.

Il batterista Tommy Bradascio, leader del progetto, salirà sul palco insieme a tre interpreti di primo piano della scena jazz:

Gendrickson Mena alla tromba e al flicorno, Alberto Bonacasa al pianoforte e Tito Mangialajo al contrabbasso. Una formazione che riunisce quattro personalità forti e versatili, capaci di dare vita a un concerto ad alto tasso di interplay.

La serata proporrà una selezione di brani scelti e diverse composizioni originali firmate dallo stesso Bradascio, in un viaggio sonoro che celebra lo swing nelle sue sfumature più brillanti e contemporanee.

Il biglietto unico è fissato a 12 euro. La vendita è disponibile online; per informazioni è possibile contattare carrozzehub@gulliver-va.it.

L’appuntamento è al Carrozze Hub, in via Albani 91 a Varese.