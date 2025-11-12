Il Torrente Bozzente protagonista a Rescaldina: il Plis Bosco del Rugareto celebra vent’anni di tutela ambientale

Il PLIS Bosco del Rugareto prosegue le celebrazioni per i suoi vent’anni di attività con un nuovo appuntamento dedicato al Torrente Bozzente, elemento naturale che da sempre rappresenta un filo conduttore tra storia, paesaggio e trasformazioni ambientali del territorio.

L’incontro, dal titolo “Passato, presente e futuro del Torrente Bozzente”, si terrà venerdì 14 novembre alle ore 20:45 presso l’Auditorium Comunale di Rescaldina, in via Matteotti 6, e offrirà un’occasione di confronto pubblico sul valore ecologico del corso d’acqua, sulle sue criticità e sui progetti di riqualificazione e messa in sicurezza.

Il programma prevede, dopo i saluti istituzionali, l’intervento di Gianni Riva, che illustrerà le trasformazioni del Bozzente nel tempo, raccontandone la storia e l’evoluzione del paesaggio fluviale. Seguirà la relazione dell’architetto Stefano Codari dell’Ufficio Governo del Territorio, dedicata allo stato attuale dell’alveo e alla gestione dei rifiuti.

Infine, l’ingegnere Stefano Burchielli del Consorzio ETV presenterà il progetto di messa in sicurezza del torrente, delineando le prospettive di intervento per il futuro.

La serata si concluderà con un dibattito aperto al pubblico, previsto intorno alle ore 22:15.

L’iniziativa è promossa dai Comuni di Cislago, Gorla Minore, Marnate e Rescaldina, in collaborazione con il Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate, nell’ambito dell’Ambito Territoriale Ecosistemico Insubria Olona.

Con questo appuntamento, il Bosco del Rugareto conferma il suo ruolo di laboratorio di buone pratiche ambientali e di luogo di incontro tra istituzioni, esperti e cittadini per costruire insieme un futuro più sostenibile.