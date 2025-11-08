Il Varese cerca la svolta a Gozzano, Battaglino: “Dobbiamo ridurre gli errori”

Serve una decisa sterzata al Varese. Dopo quattro sconfitte nelle ultime cinque partite la squadra biancorossa ha ridotto drasticamente il margine di errore e non può più permettersi passi falsi. Anche la società lo ha detto a chiare lettere a staff e squadra, che in settimana hanno svolto gli allenamenti sul campo in terra del centro sportivo delle Bustecche.

Un segnale che vuole spronare la squadra a reagire dal punto di vista caratteriale. Domenica 9 novembre (ore 14.30) i ragazzi di mister Andrea Ciceri affronterà la trasferta di Gozzano dove affronteranno una squadra di buon valore ma che in questo inizio di stagione non è riuscita a esprimere le potenzialità. A confermare questa tesi sono gli ultimi due risultati: prima la netta vittoria 3-0 sul Ligorna, seguita però dall’inciampo 2-1 sul campo del Club Milano.

In casa biancorossa, alla vigilia della gara è il direttore sportivo Alessio Battaglino a parlare: «Era giusto che fosse una settimana intensa, per come tutti sappiamo, viste le ultime prestazioni e i risultati che ci sono stati. È stata una settimana di lavoro vera: ora siamo arrivati alla partita, che alla fine è ciò che conta. Devo dire che la squadra la vedo sempre molto concentrata. I ragazzi stanno bene fisicamente, quindi sotto quel punto di vista non ho nulla da rimproverare. Sono sincero: la quotidianità del gruppo è positiva».

«Ci serve fare risultato – spiega Battaglino -. Credo che nelle ultime partite le prestazioni siano state migliori rispetto alle prime, ma non sono arrivati i punti. Dobbiamo essere più attenti e concentrati, soprattutto sui calci piazzati, ma in generale serve maggiore attenzione. Le occasioni le creiamo, lo abbiamo visto tutti: ora bisogna concretizzare e buttarne dentro almeno un paio delle cinque o sei che ci capitano. La chiave del match sarà la motivazione. Non dobbiamo sottovalutare nessuno, perché il Gozzano ha dei valori: è una squadra che ha raccolto meno di quanto abbia seminato. Hanno quattro o cinque giocatori importanti, di qualità. Dobbiamo ridurre gli errori in tutte le fasi della partita e restare concentrati per tutta la gara».

Infine, un passaggio sul rapporto con la tifoseria biancorossa: «I tifosi hanno tutto il diritto di dire quello che pensano. Io sono una persona che accetta le critiche, fa parte del gioco. Le cose che non posso controllare non mi mettono agitazione. È giusto che ognuno esprima la propria opinione: da parte nostra c’è il dovere di dare di più, fare risultati e parlare poco».

SERIE D GIRONE A – XI GIORNATA

Asti – Derthona; Biellese – Imperia; Cairese – Sestri Levante; Chisola – Club Milano; Gozzano – Varese; Lavagnese – Ligorna; NovaRomentin – Saluzzo; Sanremese – Celle Varazze; Valenzana – Vado.

CLASSIFICA: Vado 25; Chisola 23; Ligorna 21; Valenzana, Varese 16; Sestri Levante, Asti, Biellese 15; Saluzzo, Lavagnese 14; Celle Varazze, Derthona 11; Sanremese 10; Cairese 9; Gozzano, Club Milano, Imperia, NovaRomentin* 8. *-1

APPUNTAMENTO SU RADIO MATERIA

