Il varesino Giovanni Prevosti nominato vicepresidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Lombardia
All’imprenditore della Prealpi Spa la delega al passaggio generazionale, entrando così a far parte della squadra del nuovo presidente regionale Stefano Rossi
Il varesino Giovanni Prevosti, direttore commerciale della Prealpi Spa, è stato nominato Vicepresidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Lombardia con delega al passaggio generazionale, entrando così a far parte della squadra del nuovo presidente regionale Stefano Rossi.
Prevosti, classe 1991, rappresenta la quarta generazione alla guida della storica azienda lattiero-casearia con sede a Varese. Dal 2024 è anche Vicepresidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Varese con delega alla formazione.
La sua nomina, ufficializzata il 6 novembre, conferma la centralità del tema della continuità d’impresa e del ricambio generazionale nel tessuto produttivo lombardo.
Il presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Varese, Pietro Conti, ha commentato: «Il passaggio generazionale è un tema strategico perché il fermento imprenditoriale non si misura solo con la nascita di nuove imprese, ma anche con la capacità di dare continuità a quelle esistenti. Il modello dell’impresa familiare, tipico della nostra economia, può ancora essere vincente, ma serve investire sulle competenze dei nuovi titolari d’impresa. Anche per i giovani imprenditori la formazione è una leva strategica: temi che Giovanni Prevosti conosce bene e che potrà portare avanti anche a livello regionale».
Accanto a Prevosti, completano la squadra dei vicepresidenti regionali:
-
Jacopo Colombo (Wegloo Srl – Confindustria Mantova), con delega alle relazioni esterne;
-
Irene Cormanni (PPinox – Assolombarda), con delega alla condivisione e network tra territori;
-
Carlo Briccola (Bric’s Spa – Confindustria Como), con delega alla finanza a supporto della crescita.
La nomina di Prevosti rafforza la presenza varesina in un organismo regionale strategico per la rappresentanza dei giovani imprenditori lombardi e per lo sviluppo di politiche mirate alla formazione e all’innovazione nel sistema produttivo.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
PaoloFilterfree su "Caro generale Vannacci le tue tesi sono strampalate e la Storia è una cosa seria"
Viacolvento su Scontro tra due auto sulla strada di Pianbosco
Bustocco-71 su Scontro tra due auto sulla strada di Pianbosco
Felice su Scontro tra due auto sulla strada di Pianbosco
axelzzz85 su Regione Lombardia: la mozione di sfiducia contro Picchi passa grazie ai franchi tiratori nel centrodestra
Fabio Castiglioni su La plastica non è più un rifiuto: all’Università dell’Insubria un processo la trasforma in amminoacidi
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.