Il varesino Giovanni Prevosti nominato vicepresidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Lombardia

All’imprenditore della Prealpi Spa la delega al passaggio generazionale, entrando così a far parte della squadra del nuovo presidente regionale Stefano Rossi

Il varesino Giovanni Prevosti, direttore commerciale della Prealpi Spa, è stato nominato Vicepresidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Lombardia con delega al passaggio generazionale, entrando così a far parte della squadra del nuovo presidente regionale Stefano Rossi.

Prevosti, classe 1991, rappresenta la quarta generazione alla guida della storica azienda lattiero-casearia con sede a Varese. Dal 2024 è anche Vicepresidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Varese con delega alla formazione.

La sua nomina, ufficializzata il 6 novembre, conferma la centralità del tema della continuità d’impresa e del ricambio generazionale nel tessuto produttivo lombardo.

Il presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Varese, Pietro Conti, ha commentato: «Il passaggio generazionale è un tema strategico perché il fermento imprenditoriale non si misura solo con la nascita di nuove imprese, ma anche con la capacità di dare continuità a quelle esistenti. Il modello dell’impresa familiare, tipico della nostra economia, può ancora essere vincente, ma serve investire sulle competenze dei nuovi titolari d’impresa. Anche per i giovani imprenditori la formazione è una leva strategica: temi che Giovanni Prevosti conosce bene e che potrà portare avanti anche a livello regionale».

Accanto a Prevosti, completano la squadra dei vicepresidenti regionali:

  • Jacopo Colombo (Wegloo Srl – Confindustria Mantova), con delega alle relazioni esterne;

  • Irene Cormanni (PPinox – Assolombarda), con delega alla condivisione e network tra territori;

  • Carlo Briccola (Bric’s Spa – Confindustria Como), con delega alla finanza a supporto della crescita.

La nomina di Prevosti rafforza la presenza varesina in un organismo regionale strategico per la rappresentanza dei giovani imprenditori lombardi e per lo sviluppo di politiche mirate alla formazione e all’innovazione nel sistema produttivo.

Pubblicato il 13 Novembre 2025
