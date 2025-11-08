Varese News

Il varesino Paolo Vanoli alla guida della Fiorentina

Dopo l’esperienza al Torino l’allenatore è stato scelto dalla società viola per sostituire Silvio Pioli

Non sarà un compito facile, ma per Paolo Vanoli l’occasione è davvero importante. L’allenatore varesino è stato scelto dalla Fiorentina per guidare la squadra viola a un pronto riscatto dopo un inizio stagione davvero negativo. La formazione fiorentina è ultima in classifica in Serie A, risultato che ha portato all’esonero di Silvio Pioli, che era tornato nella città toscana questa estate.

Vanoli invece, dopo l’avventura al Torino della passata stagioni, ha ora l’arduo compito di ridare anima a una squadra dall’indubbio valore tecnico che però non è riuscita a metterlo in pratica in questo inizio di annata. La Fiorentina, oltre al campionato è impegnata anche nella competizione europea della Conference League

 

Pubblicato il 08 Novembre 2025
