Impegno quotidiano per contrastare il diabete: l’Asst Sette Laghi vara il gruppo di cammino
A partire da giovedì 20 novembre, ogni giovedì alle 16.00 sarà possibile partecipare al nuovo gruppo di cammino lungo la pista ciclabile del lago di Varese
La Giornata Mondiale del Diabete si è conclusa, ma l’impegno della Diabetologia di ASST Sette Laghi nel prevenire, riconoscere e curare questa patologia non si ferma: al contrario, continua e si rafforza. Sotto la guida della dott.ssa Cristina Romano, e grazie alla collaborazione dell’Associazione Diabetici Tradate Seprio e dei Diabetici Varese – Di.Va, le iniziative proseguono nel solco del successo registrato negli appuntamenti dei giorni scorsi.
Dopo la partecipata serata di venerdì a Villa Truffini di Tradate, realizzata insieme alla Diabetologia pediatrica diretta dalla dott.ssa Guerreggio, e dopo le tante attività di sabato nel centro di Varese — dalla camminata della salute ai Giardini Estensi fino alle consulenze del truck della prevenzione in piazza Monte Grappa — l’invito ora si estende a tutta la cittadinanza, persone con diabete e non.
A partire da giovedì 20 novembre, ogni giovedì alle 16.00 sarà possibile partecipare al nuovo gruppo di cammino lungo la pista ciclabile del lago di Varese. Accompagnati da fit walker certificati, i partecipanti potranno camminare in compagnia e allo stesso tempo ricevere consigli, approfondimenti e buone pratiche per la tutela della salute e la prevenzione del diabete.
Un’iniziativa semplice, accessibile e ad alto valore sociale, che unisce movimento, informazione e comunità.
«Da Tradate a Varese abbiamo acceso insieme le luci blu della Giornata Mondiale del Diabete – commenta la dott.ssa Cristina Romano – e le due giornate organizzate con la popolazione non rappresentano un episodio isolato, ma si inseriscono in un percorso quotidiano del team diabetologico di ASST Sette Laghi, impegnato nella prevenzione e nella cura del diabete su gran parte del territorio provinciale. Lo facciamo attraverso ambulatori dedicati, servizi specializzati e un lavoro capillare non solo in ospedale ma anche nelle Case di Comunità. Fondamentale è il sostegno dei volontari delle associazioni Diabetici Tradate Seprio e Diabetici Varese, guidate da Angelo Formici e Ilaria Garofalo, così come la presenza delle molte autorità che hanno voluto sottolineare il valore di queste iniziative. Il diabete è una patologia diffusissima: prevenirla e curarla è un obiettivo strategico per tutto il sistema sociosanitario nazionale».
Con queste nuove attività, ASST Sette Laghi rinnova con forza il proprio impegno: trasformare la sensibilizzazione di una giornata in un’azione costante, concreta e vicina ai cittadini.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Claudio Pilotti su Il disastro del Campo dei fiori finalista con ANSO al premio AICA con il progetto «Scrivo da un paese che non esiste»
Felice su In 15 anni calano del 50% le nascite nell’alto Varesotto: un convegno per ripensare l’infanzia e la genitorialità
Viacolvento su Pace fatta tra commercianti e Comune di Cavaria: "Il sindaco non ha responsabilità"
Felice su "Togliete quelle pellicole: il viaggio in treno è anche il nostro bellissimo panorama"
Felice su Abbandona rifiuti nei boschi della Linea Cadorna: multa da 4.500 euro ad un 60enne
Alfaman su "Togliete quelle pellicole: il viaggio in treno è anche il nostro bellissimo panorama"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.