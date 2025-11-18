Impegno quotidiano per contrastare il diabete: l’Asst Sette Laghi vara il gruppo di cammino

La Giornata Mondiale del Diabete si è conclusa, ma l’impegno della Diabetologia di ASST Sette Laghi nel prevenire, riconoscere e curare questa patologia non si ferma: al contrario, continua e si rafforza. Sotto la guida della dott.ssa Cristina Romano, e grazie alla collaborazione dell’Associazione Diabetici Tradate Seprio e dei Diabetici Varese – Di.Va, le iniziative proseguono nel solco del successo registrato negli appuntamenti dei giorni scorsi.

Dopo la partecipata serata di venerdì a Villa Truffini di Tradate, realizzata insieme alla Diabetologia pediatrica diretta dalla dott.ssa Guerreggio, e dopo le tante attività di sabato nel centro di Varese — dalla camminata della salute ai Giardini Estensi fino alle consulenze del truck della prevenzione in piazza Monte Grappa — l’invito ora si estende a tutta la cittadinanza, persone con diabete e non.

A partire da giovedì 20 novembre, ogni giovedì alle 16.00 sarà possibile partecipare al nuovo gruppo di cammino lungo la pista ciclabile del lago di Varese. Accompagnati da fit walker certificati, i partecipanti potranno camminare in compagnia e allo stesso tempo ricevere consigli, approfondimenti e buone pratiche per la tutela della salute e la prevenzione del diabete.

Un’iniziativa semplice, accessibile e ad alto valore sociale, che unisce movimento, informazione e comunità.

«Da Tradate a Varese abbiamo acceso insieme le luci blu della Giornata Mondiale del Diabete – commenta la dott.ssa Cristina Romano – e le due giornate organizzate con la popolazione non rappresentano un episodio isolato, ma si inseriscono in un percorso quotidiano del team diabetologico di ASST Sette Laghi, impegnato nella prevenzione e nella cura del diabete su gran parte del territorio provinciale. Lo facciamo attraverso ambulatori dedicati, servizi specializzati e un lavoro capillare non solo in ospedale ma anche nelle Case di Comunità. Fondamentale è il sostegno dei volontari delle associazioni Diabetici Tradate Seprio e Diabetici Varese, guidate da Angelo Formici e Ilaria Garofalo, così come la presenza delle molte autorità che hanno voluto sottolineare il valore di queste iniziative. Il diabete è una patologia diffusissima: prevenirla e curarla è un obiettivo strategico per tutto il sistema sociosanitario nazionale».

Con queste nuove attività, ASST Sette Laghi rinnova con forza il proprio impegno: trasformare la sensibilizzazione di una giornata in un’azione costante, concreta e vicina ai cittadini.