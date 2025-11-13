In un incontro pubblico a Varese le proposte di Noi Moderati per la Legge di bilancio

Varese News

Mercoledì 19 novembre 2025 alle ore 18.00, presso la Sala Convegni VareseVive in via San Francesco d’Assisi 26 a Varese, si terrà l’incontro pubblico dal titolo “Legge di bilancio: le esigenze del territorio e le nostre proposte”, promosso da Noi Moderati.

L’iniziativa rappresenta un’occasione di confronto tra le proposte avanzate dal partito in vista della nuova manovra finanziaria e le reali esigenze espresse dal territorio varesino.

Dopo l’introduzione di Mattia Premazzi, coordinatore provinciale di Noi Moderati e sindaco di Venegono Inferiore, interverrà la senatrice Mariastella Gelmini, capogruppo al Senato, per illustrare i contenuti principali delle proposte del partito.

A seguire, contributi tematici su scuola, attrattività del territorio ed emergenza abitativa a cura di Giovanni Chiodi, Paolo Sartorio e Alessandra Miglio.

Le conclusioni saranno affidate a Raffaele Cattaneo, sottosegretario alla Presidenza e capodelegazione in Regione Lombardia.

Pubblicato il 13 Novembre 2025
