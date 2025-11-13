In un incontro pubblico a Varese le proposte di Noi Moderati per la Legge di bilancio
Appuntamento mercoledì 19 novembre con esponenti politici e amministratori locali per discutere le priorità del territorio
Mercoledì 19 novembre 2025 alle ore 18.00, presso la Sala Convegni VareseVive in via San Francesco d’Assisi 26 a Varese, si terrà l’incontro pubblico dal titolo “Legge di bilancio: le esigenze del territorio e le nostre proposte”, promosso da Noi Moderati.
L’iniziativa rappresenta un’occasione di confronto tra le proposte avanzate dal partito in vista della nuova manovra finanziaria e le reali esigenze espresse dal territorio varesino.
Dopo l’introduzione di Mattia Premazzi, coordinatore provinciale di Noi Moderati e sindaco di Venegono Inferiore, interverrà la senatrice Mariastella Gelmini, capogruppo al Senato, per illustrare i contenuti principali delle proposte del partito.
A seguire, contributi tematici su scuola, attrattività del territorio ed emergenza abitativa a cura di Giovanni Chiodi, Paolo Sartorio e Alessandra Miglio.
Le conclusioni saranno affidate a Raffaele Cattaneo, sottosegretario alla Presidenza e capodelegazione in Regione Lombardia.
