Incendio nella notte in una fabbrica a Groppello di Gavirate, decine di uomini impegnati

Vigili del fuoco mobilitati in forze nella notte tra mercoledì e giovedì per un vasto incendio in una fabbrica di materie plastiche a Groppello di Gavirate. (Nella foto, inviata da una lettrice, la luce e il fumo delle fiamme visibili a occhio qualche centinaio di metri di distanza)

L’allarme è scattato intorno alla mezzanotte e il comando dei vigili del fuoco di Varese ha inviato numerose squadre, vista la delicatezza dell’impianto e il rischio di un’estensione dell’incendio: sul posto sono stati fatti affluire quattro autopompe, tre autobotti, l’autoscala e il “carro aria” per assicurare rifornimento di bombole agli uomini al lavoro per domare le fiamme.

Intorno all’una di notte l’incendio era domato, anche se era ancora in corso la completa bonifica.

Sul posto è stata fatta intervenire anche un’ambulanza dell’Sos Azzate, a scopo precauzionale, visto anche l’alto numero di vigili del fuoco presenti e la particolare natura dello stabilimento.

Non risultano feriti mentre ancora non c’è una stima dei danni.