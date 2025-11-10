Incidente all’ingresso di Varese dall’autostrada: forti disagi alla circolazione

Un incidente avvenuto questa mattina, lunedì 10 novembre, poco prima delle ore 7 lungo la tangenziale in entrata a Varese sta provocando forti disagi alla circolazione.

Lo scontro tra due auto, in cui è rimasto coinvolto un uomo di 59 anni trasportato in ospedale in codice giallo, sta causando incolonnamenti che si estendono fino alla parte finale dell’autostrada A8 in ingresso in città. L’incidente è avventi poco prima delle 7: sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 e i carabinieri di Varese.