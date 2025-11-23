Incidente stradale al sacro Monte di Varese: auto contro ostacolo in piazzale Pogliaghi, un ferito trasportato in ospedale

Un uomo di 39 anni è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto questa mattina, domenica 23 novembre, a Varese. L’episodio si è verificato intorno alle 7.30 in piazzale Lodovico Pogliaghi.

Secondo quanto riportato dal servizio di emergenza, il veicolo su cui viaggiava il trentanovenne ha impattato contro un ostacolo. La dinamica precisa è al vaglio delle autorità, ma non risultano coinvolti altri mezzi. Sul posto sono intervenuti due mezzi della Croce Rossa e un’auto medica. Sono stati allertati anche i Vigili del Fuoco di Varese (VVUU), mentre il coordinamento dei soccorsi è stato affidato alla centrale Soreu Laghi

L’uomo è stato stabilizzato e trasportato in codice giallo all’ospedale di Circolo di Varese. Le sue condizioni non sarebbero gravi.