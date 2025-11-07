Incidente stradale in viale Europa a Varese: coinvolte una donna e una bambina

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, venerdì, poco prima delle 17.40, in viale Europa a Varese. Due automobili si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte due persone: una donna di 24 anni e una bambina di 3 anni. Entrambe sono state soccorse in codice verde, quindi non in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenute due ambulanze della Croce Rossa di Varese e la Polizia Locale di Varese per i rilievi e la gestione del traffico.

La Sala operativa Soreu Laghi ha coordinato le operazioni di soccorso. Le persone coinvolte sono state accompagnate in ospedale per accertamenti.