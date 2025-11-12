Incidente sull’A8 tra Busto Arsizio e Castellanza: ferita una donna, coda verso Milano

Traffico rallentato e due chilometri di coda questa mattina sull’autostrada A8 in direzione Milano, a causa di un incidente stradale avvenuto poco dopo le 8 nel tratto compreso tra Busto Arsizio e Castellanza.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte due auto. Una donna di 30 anni è stata soccorsa in seguito all’urto: le sue condizioni non sarebbero gravi.

L’incidente ha avuto ripercussioni sul traffico, e ha causato una coda di circa due chilometri. I mezzi di soccorso sono ancora al lavoro per mettere in sicurezza l’area e liberare la carreggiata. ATS Novate e la centrale operativa Soreu dei Laghi sono state allertate per la gestione dell’intervento.