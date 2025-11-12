Incidente sull’A8 tra Busto Arsizio e Castellanza: ferita una donna, coda verso Milano
Due auto si sono scontrate poco dopo le 8 del mattino lungo l’autostrada A8 . Una donna di 30 anni è stata soccorsa in codice giallo
Traffico rallentato e due chilometri di coda questa mattina sull’autostrada A8 in direzione Milano, a causa di un incidente stradale avvenuto poco dopo le 8 nel tratto compreso tra Busto Arsizio e Castellanza.
Nel sinistro sono rimaste coinvolte due auto. Una donna di 30 anni è stata soccorsa in seguito all’urto: le sue condizioni non sarebbero gravi.
L’incidente ha avuto ripercussioni sul traffico, e ha causato una coda di circa due chilometri. I mezzi di soccorso sono ancora al lavoro per mettere in sicurezza l’area e liberare la carreggiata. ATS Novate e la centrale operativa Soreu dei Laghi sono state allertate per la gestione dell’intervento.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
PaoloFilterfree su "Caro generale Vannacci le tue tesi sono strampalate e la Storia è una cosa seria"
Viacolvento su Scontro tra due auto sulla strada di Pianbosco
Bustocco-71 su Scontro tra due auto sulla strada di Pianbosco
Felice su Scontro tra due auto sulla strada di Pianbosco
axelzzz85 su Regione Lombardia: la mozione di sfiducia contro Picchi passa grazie ai franchi tiratori nel centrodestra
Fabio Castiglioni su La plastica non è più un rifiuto: all’Università dell’Insubria un processo la trasforma in amminoacidi
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.