Incidente tra auto e moto sulla Varesina, ferito a Carbonate un ragazzo di 17 anni

L'incidente è avvenuto poco prima delle 8 di questa mattina. Il giovane è stato ricoverato in codice giallo all'ospedale di Tradate

Ambulanza Croce Rossa Italiana Arona

Un ragazzo di 17 anni è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto questa mattina, martedì 11 novembre, poco prima delle 8, lungo la Varesina a Carbonate.

Secondo le prime informazioni, il giovane era in sella a una moto quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato con un’auto. L’impatto è avvenuto all’altezza del tratto urbano della SP ex SS233.

Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Rossa di Varese e la Polizia locale di Carbonate per i rilievi e la gestione del traffico. L’intervento è stato classificato in codice giallo, a indicare condizioni di media gravità.

Il diciassettenne, dopo essere stato soccorso sul luogo dell’incidente, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Tradate.

La circolazione ha subito rallentamenti per il tempo necessario ai soccorsi e alla rimozione dei mezzi coinvolti. Le autorità stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto per chiarire le cause dello scontro.

di
Pubblicato il 11 Novembre 2025
